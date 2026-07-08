Baja confirmada en América de Cali: un jugador resistido por la hinchada cambió de equipo

Yojan Garcés, uno de los jugadores más resistidos por un sector de la hinchada en América de Cali, fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Internacional de Bogotá. El delantero de 20 años jugará el segundo semestre de 2026 en la capital de la República.

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“Juventud, potencia y proyección llegan al ataque de Inter. Un delantero con gran presencia física y olfato goleador que se suma a nuestro proyecto para la temporada 2026-II. Bienvenido, Yojan”, escribió Internacional de Bogotá en sus canales oficiales.

Yojan Garcés



20 años – Delantero



Juventud, potencia y proyección llegan al ataque de Inter. Un delantero con gran presencia física y olfato goleador que se suma a nuestro proyecto para la temporada 2026 - II.



¡Bienvenido, Yojan! pic.twitter.com/lRkyNbDpG2 — Internacional de Bogotá (@InterBogOficial) July 8, 2026

“Yojan Garcés es nuevo jugador de Internacional de Bogotá”

“Durante su proceso de formación y crecimiento profesional ha pertenecido a América de Cali, donde también hizo parte de los procesos de la Selección Colombia Sub-20, sumando experiencia en competiciones de alto nivel para futbolistas de su generación“, escribió el cuadro bogotano en su web oficial.

Y añaden: “Garcés se caracteriza por su potencia física, juego aéreo, capacidad para fijar a los defensores y movilidad dentro del área. Su presencia ofensiva, intensidad en la presión y olfato goleador lo convierten en un atacante con un importante margen de crecimiento“.

Antes de la publicación por parte de Internacional, América de Cali ya había anunciado la operación. Se trata de un préstamo, es decir, Yojan sigue estando vinculado al cuadro escarlata.

🇦🇹 Yojan Garcés jugará esta temporada en Internacional de Bogotá, en condición de préstamo.



Le deseamos muchos éxitos en este nuevo reto al jugador formado en nuestras Categorías de Formación. 👹🔴 pic.twitter.com/4U8qd3Ssk1 — América de Cali (@AmericadeCali) July 6, 2026

Los hinchas de América se manifestaron en redes sociales tras el préstamo de Garcés al cuadro bogotano. Mientras defendió los colores de los Diablos Rojos, el delantero fue foco de críticas por algunas actuaciones en el campo.

Se trata de una oportunidad de oro para un joven jugador, de quien se espera que saque todo su talento en el emergente Internacional de Bogotá. El elenco de la capital reemplazó a Equidad desde el arranque de este 2026.

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Respecto a llegadas, Luis Quiñones y Yhormar Hurtado son algunas de las caras nuevas que arriban a la institución vallecaucana para reforzar de cara al segundo semestre de 2026.

El proyecto de América sigue siendo manejado por el técnico David González, quien para la apertura 2026 llevó al equipo hasta playoffs, y cayó eliminado contra Santa Fe en cuartos de final. La expectativa está en que mejoren la actuación de cara al cierre de año.

David González, entrenador de América de Cali. Foto: Prensa América de Cali.

América debutará, en la Liga BetPlay 2026-ll, justamente contra Internacional de Bogotá. Ahí, arrancará el camino de la mecha por su tan ansiada estrella 16, sabiendo que no salen campeones desde diciembre de 2020.