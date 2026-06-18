América de Cali oficializa su primer refuerzo: atacante con amplio recorrido en el exterior

Es oficial: el colombiano Julián Quiñones es el primer refuerzo de América de Cali para la Liga BetPlay 2026-ll. Este jueves, 18 de junio, el club escarlata anunció la contratación del jugador, quien se venía desempeñando en Pachuca de México.

Las estrellas que no renovarían contrato en las próximas semanas: los ojos en Junior, América, Millonarios y Nacional

“Luis Quiñones es escarlata. Recorrido internacional, talento ofensivo y una nueva historia que contar juntos”, reza el post de América, junto con una foto de Luis en la sede deportiva de Cascajal, donde entrena la mecha.

👹 Luis Quiñones es 𝑬𝒔𝒄𝒂𝒓𝒍𝒂𝒕𝒂 💨



Recorrido internacional, talento ofensivo y una nueva historia que contar juntos.



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“Luis Quiñones es nuevo jugador del América de Cali”

En su web oficial, América amplió detalles: “Nacido en Cali el 26 de junio de 1991, Quiñones regresa al fútbol colombiano después de una amplia trayectoria internacional, especialmente en México, donde consolidó gran parte de su carrera profesional. Su velocidad, desequilibrio en el uno contra uno, capacidad para asistir y experiencia en competencias de alto nivel lo convierten en una alternativa importante para el frente de ataque americano”.

Y añaden: “Más allá de su recorrido deportivo, su llegada a América tiene un significado especial. Desde niño, Quiñones construyó un vínculo con el rojo gracias al sentimiento heredado por su padre, una pasión que lo acompañó durante su carrera y que hoy se transforma en realidad al vestir oficialmente la camiseta escarlata”.

Quiñones ya había jugado en Colombia. El FPC lo vio con los colores de Patriotas, Águilas Doradas, Junior e Independiente Santa Fe. Sin embargo, en México hizo gran parte de su carrera, en los clubes Tigres, Pumas, Lobos, Toluca y Puebla, además del ya mencionado Pachuca.

Las polémicas de Luis Quiñones

Algunas polémicas de indisciplina empañan la carrera de Luis Quiñones. La más recordada en noviembre de 2015, cuando salió de Santa Fe y el club capitalino lo aclaró en un contundente comunicado de prensa.

“El jugador Luis Quiñones abandonó la disciplina del club desde el día jueves 5 de noviembre del año en curso, tras la llegada del equipo procedente de Asunción del Paraguay, y se desplazó a la ciudad de Cali, dedicándose desde el día antes mencionado a ingerir bebidas alcohólicas”, afirmaba, por aquel entonces, Santa Fe.

Julián Quiñones con Independiente Santa Fe en 2015. Foto: Colprensa - Mauricio Alvarado

Y añadieron: “Nuestra institución realizó ingentes esfuerzos por recuperarlo de inmediato a la disciplina del equipo para bien suyo y de nuestra organización, situación que resultó a todas luces imposible, pues el jugador, prefirió permanecer en sus reprobables acciones a regresar al orden de nuestro plantel”.

Después de dejar el león, siguió su carrera de manera continua en México y ahora regresa al Fútbol Colombiano.