Jugador muy querido en América de Cali abrió la puerta para volver: “Hubo conversaciones”

América de Cali ya inició sus trabajos de pretemporada y busca fichajes para fortalecer la nómina dirigida por David González. El cuadro escarlata ya pasó la página de la doble eliminación en Copa Sudamericana y Liga BetPlay, aunque sus hinchas siguen molestos con las decisiones de la dirigencia.

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Hasta ahora han confirmado cinco refuerzos de manera oficial:

Luis Quiñones (extremo)

Brayan Córdoba (Defensor central)

Juan Pablo Montoya (Arquero)

Yani Quintero (Mediocampista)

Yhormar Hurtado (Lateral derecho)

América es de los clubes que más se ha movido en este mercado de fichajes del fútbol profesional colombiano, pero la afición sigue esperando llegadas de renombre para volver a soñar con el título.

Santiago Moreno abrió la puerta

Ahora mismo el conjunto escarlata no atraviesa su mejor momento en materia económica, pues ha sufrido por la baja venta de boletería y su último título oficial fue en el año 2020.

Esa es la principal razón por la que no pueden traer fichajes de lujo para el segundo semestre, aún cuando hay jugadores que quisieran volver a vestir esa camiseta.

Santiago Moreno, por ejemplo, abrió la puerta para volver y confirmó que “hubo conversaciones” recientes con la dirigencia del América de Cali. “Era muy difícil, pero ahora no descarto esa posibilidad. Es algo que puede pasar en cualquier momento, dejando todo en las manos de Dios. Que sea lo que Dios quiera”, apuntó.

Santi fue campeón de la Liga BetPlay en 2020 e incluso marcó gol en el partido de ida contra Independiente Santa Fe. La hinchada le tiene un cariño especial por haber surgido en la cantera y el gran nivel que sostuvo hasta el momento de su salida.

Contrato a largo plazo con Fluminense

Aunque esté la disposición de Santiago Moreno para volver, no es una negociación fácil. El atacante vallecaucano tiene contrato con Fluminense hasta 2029 y actualmente se encuentra a préstamo en el FC Dallas de Estados Unidos.

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Su valor en el mercado está sobre los tres millones de euros, una cifra difícil de alcanzar para cualquier equipo del fútbol colombiano.

Moreno aseguró que conoce la situación actual de América y espera visitarlos en el amistoso que disputarán este 15 de julio contra Houston Dynamo. “Si Dios quiere voy a saludar a mis compañeros, a verme el partido y siempre apoyándolos. Les tengo un gran cariño, un gran amor, siempre estoy pendiente de lo que sucede con ellos”, declaró.

Así como ya sucedió con Duván Vergara o Adrián Ramos, la hinchada americana espera que se haga realidad el sueño de volver a ver a Santiago Moreno en el Pascual Guerrero.