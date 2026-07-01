Primera compra oficial en el Junior de Barranquilla: adquirió los derechos y firma por 3 años

Junior de Barranquilla es el actual bicampeón del fútbol profesional colombiano, pero no se conforma. La dirigencia del conjunto tiburón quiere conformar una nómina de lujo para pelear por el tricampeonato en diciembre.

Tribunal de la FIFA falló a favor de Junior: reclamo fue aceptado y salió el veredicto oficial

Este miércoles se confirmó la primera inversión en el mercado de fichajes. Yeison Suárez, lateral izquierdo, firmó contrato por tres años más con el Junior tras ejecutar la opción de compra que habían pactado con el Deportivo Pereira.

“Renové por tres años y se hizo a la opción de compra. El objetivo ahora es el tricampeonato. Muy feliz y agradecido con Dios por esta linda oportunidad; vamos con todo”, declaró el propio futbolista en su llegada a la sede del club.

Yeison Suárez fue pieza fundamental para el título contra Atlético Nacional. En el primer semestre disputó 26 partidos por todas las competencias, acumuló 2221 minutos en cancha y aportó tres asistencias en el esquema de Alfredo Arias.

Más allá de que Gabriel Fuentes está sonando como posible fichaje desde Brasil, en Junior garantizaron la continuidad de Suárez en una posición difícil de encontrar en el fútbol profesional colombiano.

La idea es ir consolidando desde ya el equipo que disputará la Copa Libertadores de 2025, aunque no quieren descuidar el objetivo de volver a ser campeones en la Liga BetPlay.

Definido el reemplazo de Lucas González en Deportes Tolima: será oficial y llegará con tres fichajes

Primer pedido de Lucas González para Atlético Nacional: nuevo fichaje llegaría de Santa Fe

Junior apuesta por jugadores que tienen sentido de pertenencia con la institución, característica que les ha surtido efecto en estos últimos dos años. Aunque Yeison Suárez nació en la ciudad de Cali, ha demostrado estar comprometido con el proyecto y por eso se ganó la ejecución de la opción de compra.

Este es un negocio redondo para todas las partes, pues Deportivo Pereira atraviesa dificultades económicas que podrá solventar con el dinero que le entra gracias a la venta del defensor de 28 años.

Jesús Rivas y Yeison Suárez celebrando el título del Junior de Barranquilla ante Atlético Nacional. Foto: Colprensa

Inició la pretemporada en Junior

El más contento con esta noticia es Alfredo Arias, que hasta ahora no ha perdido ninguno de sus titulares y puede soñar con el tricampeonato si es que logra mantener la ambición dentro del camerino.

Junior empezó pretemporada con los exámenes médicos que se han llevado a cabo desde el martes en la mañana. Una de las grandes sorpresas fue Teófilo Gutiérrez, quien anunció que tiene ganas de seguir jugando y alejó los rumores sobre su retiro tras ganar la estrella 12.

Mauro Silveira y Luis Fernando Muriel también están programados para iniciar entrenamientos esta semana. Ambos fueron la base del título que se consiguió el mes pasado en el Estadio Atanasio Girardot.

Junior no ha destapado las cartas sobre posibles fichajes, aunque una de las prioridades sería en la dupla de centrales ante la inminente salida del uruguayo Lucas Monzón.