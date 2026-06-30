Atlético Nacional puso a trabajar a Deportes Tolima luego de sacarle a su entrenador, Lucas González. El bogotano permanecía en el elenco de Ibagué hasta hace unos días, cuando fue tentado por el elenco de Medellín y decidió irse.

Para los pijaos quedó entonces el lío sobre la búsqueda de un nuevo estratega; sin embargo, su rapidez para encontrarlo sobresalió y estarían a punto de oficializarlo.

Sebastián Oliveros será el nuevo DT de Deportes Tolima para el 2026-II. Foto: Colprensa

Se trata de Sebastián Oliveros, quien permanecía en Fortaleza. Dicho entrenador joven sería del mismo perfil que ha venido manejando Tolima en los últimos años y que lo ha llevado a ser exitoso tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

Quien llegó a confirmar la noticia de última hora fue el periodista Julián Capera, del Gol Caracol: “Deportes Tolima acaba de alcanzar acuerdo con Fortaleza para la salida de Sebastián Oliveros y su vinculación al equipo Pijao”.

Al parecer, Oliveros no apareció de la nada. Su hoja de vida llama la atención de tiempo atrás: “El entrenador estuvo en la baraja final cuando se dio la llegada de Lucas González”.

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Además de Oliveros y su cuerpo técnico, el cuadro tolimense presentará a sus primeros tres fichajes, provenientes de Millonarios y de Once Caldas.

“Esperan mañana presentarlo junto a Jorge Cabezas Hurtado, Miguel Ortega y Luis ‘Niche’ Sánchez”, indicó Capera sobre los nuevos nombres del equipo vinotinto y oro.

Oliveros da el salto

Sebastián Oliveros, de 38 años, tendrá ante sí su más grande reto hasta ahora en su carrera como entrenador. Desde 2023 se ha hecho cargo de Fortaleza, lo ascendió y, desde 2024, viene haciendo papeles destacados con los capitalinos.

Su balance con Forta ha estado por encima del 54 % de rendimiento, luego de lograr clasificaciones a las fases finales y dar golpes sobre la mesa contra algunos grandes en la Liga BetPlay.

Cuenta con un cuerpo técnico preparado, con experiencia en clubes históricos del FPC, lo que le permite ser candidato ideal para mantener a Tolima en los puestos de privilegio que se ha ganado.

Deportes Tolima está en la Copa Libertadores 2026. Foto: Conmebol

Uno de los retos más importantes para Oliveros y los suyos será la Copa Libertadores. Cabe recordar que Deportes Tolima fue el único representante colombiano que accedió a los octavos de final, los cuales enfrentará en la segunda parte de 2026.

Después del sorteo que se realizó, la suerte ubicó a los tolimenses contra Independiente del Valle de Ecuador. La llave se disputará los días 11 y 18 de agosto.

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Lucas González volvió a casa

Después de haber fracasado con Diego Arias y de que se frustrara la vuelta de Reinaldo Rueda, Atlético Nacional miró a Lucas González como la salvación para volver a los años en los que dominó el fútbol profesional colombiano.

De la nueva camada de entrenadores que han surgido en el país, el capitalino es de los mejores preparados. Su llegada a Nacional es el regreso a lo que fue su casa, pues ya había estado, pero siendo parte de divisiones menores.