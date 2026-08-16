Solemne gesto de Mario Yepes tras el terremoto: “El título más importante, ayudar a Colombia a levantarse”

Tras el terremoto registrado en el territorio nacional, el excapitán de la selección colombiana de fútbol, Mario Alberto Yepes, se pronunció ante el impacto de la emergencia e impulsó una iniciativa para recolectar recursos económicos. El exjugador confirmó la realización de un encuentro de exhibición entre figuras históricas del balompié para canalizar la ayuda hacia los damnificados.

Figura de Millonarios rompió en llanto en plena recolección de donativos por el terremoto

El exdefensor central hizo un llamado a la empatía frente a las pérdidas sufridas por la población en diversas regiones del país. El referente de la selección nacional enfatizó el valor de la cooperación colectiva, invitando a los sectores sociales y deportivos a respaldar la jornada de recolección en beneficio de las familias afectadas.

Entre lágrimas, entrenador de fútbol colombiano relató el duro momento que atraviesa: “No es fácil”

Al reflexionar sobre el contexto que atraviesan los municipios impactados, Yepes manifestó: “Colombia está viviendo uno de esos momentos donde necesitamos estar más unidos que nunca; muchas familias lo perdieron todo y hoy necesitan volver a empezar”.

El fútbol como canal de ayuda y reconstrucción

El exdeportista apeló a las enseñanzas adquiridas durante su carrera deportiva para convocar a la ciudadanía en torno a esta causa humanitaria. El mundialista en 2014 recordó la importancia del trabajo en equipo durante los momentos complejos, destacando que la solidaridad resulta fundamental para superar los efectos de la tragedia.

Sobre la idea central del evento benefactor, el exfutbolista relató: “El fútbol me enseñó que cuando uno cae, el equipo lo levanta, y hoy nuestro equipo es Colombia. Por eso decidí impulsar ‘Levantemos a Colombia’, una iniciativa para unirnos y ayudar a quienes hoy más nos necesitan”.

El certamen reunirá a deportistas retirados que marcaron época en las canchas del país y del exterior. Mario Alberto Yepes precisó que el compromiso deportivo tendrá un propósito estrictamente humanitario, alejado de las competencias habituales o la disputa de puntos en la tabla.

Cita en el Estadio El Campín de Bogotá

En relación con el objetivo del partido de exhibición programado en la capital, el excapitán de la selección expresó: “El próximo viernes 21 de agosto, muchas leyendas del fútbol volveremos a encontrarnos en una cancha, no para jugar por tres puntos o por una copa, sino por el título más importante: ayudar a Colombia a levantarse”.

Mario Alberto Yepes recientemente en su partido homenaje. Foto: Semana - Miguel Cruz

La organización del evento busca convocar a simpatizantes, empresas privadas y familias para colmar la capacidad del escenario deportivo de la capital. El total de los recursos recolectados por concepto de boletería se destinará a los programas de reconstrucción y atención de necesidades prioritarias en los focos de emergencia.

Frente a la respuesta social y el compromiso colectivo en el escenario deportivo, Mario Alberto Yepes concluyó: “Colombia se unió de una manera extraordinaria para atender esta emergencia, y ahora debemos seguir uniéndonos para reconstruirnos. Queremos que los hinchas y toda la gente se unan este 21 de agosto en el Estadio El Campín”.