Posible venta de Millonarios por 65 millones de dólares sufre sacudón: nueva versión cambiaría todo

Este miércoles, 7 de julio de 2026, el Fútbol Profesional Colombiano se remeció con un fuerte rumor: todo apuntaría a que un grupo de inversionistas estaría interesado en adquirir a Millonarios FC por una supuesta cifra cercana a los 65 millones de dólares.

El fichaje extranjero para Millonarios que se conoció en las últimas horas: “En el radar”

Otro adiós en Millonarios: confirman sentenciada salida y va a un rival directo del FPC

La información surgió en horas de la tarde, con periodistas cercanos a la actualidad del cuadro embajador. Sin embargo, después, otro comunicador afirmó que el negocio no tendría un futuro muy prometedor de momento.

“Los interesados en adquirir Millonarios no pasaron de un sondeo”

Fue el periodista Alexis Rodríguez quien entregó nueva información sobre la posible venta de Millonarios. Por medio de su cuenta de X, afirmó: “Al igual que en el DIM, América y Pereira... Los interesados en adquirir el equipo no pasaron de un sondeo”.

#CortitasYalPie llega gracias a @WplayColombia



MILLONARIOS

Al igual que en el DIM, América y Pereira... Los interesados en adquirir el equipo no pasaron de un sondeo



DUVAN ZAPATA

La próxima semana se dará la reunión con el Torino para renovar por 2 años mas



CALI

Según la… pic.twitter.com/PymLnV7Hgf — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) July 1, 2026

Resta esperar para ver qué pasa en las semanas siguientes, en medio de un año 2026 complicado para Millonarios en lo deportivo. No clasificaron a playoffs de Liga BetPlay, y se quedaron por fuera de la fase de grupos de Copa Sudamericana, a pesar de haber tenido un panorama favorable para seguir avanzando.

“La venta de Millonarios sería por 65 millones de dólares”

Fue en el programa La FM Más Fútbol donde el periodista Guillermo Arango, también cercano a la información de Millonarios, ahondó en la posible venta del club capitalino.

“Hace tres días alguien me escribió, y he estado indagando. A mi me dicen que eso estaría listo, o sea, mi fuente está un poco hermética, no me ha contado nada todavía, pero por otro lado, una fuente que no me falla, me habló de un fondo peruano. No descarto que ese fondo tenga que ver con un fondo Norteamericano”, arrancó afirmando Guillo Arango.

En esas, su compañero de mesa, Juan Felipe Cadavid, añadió: “Grupo con sede en Estados Unidos, con socios cataríes y colombianos”. Además, Guillo Arango complementó: “A mi me hablaron de una cifra de 65 millones de dólares, la venta de Millonarios”.

La confusión sigue en el aire y los hinchas continúan hablando de ello en redes sociales. Todo se da en medio de la preparación que hace el elenco albiazul para el segundo semestre de 2026, donde están prácticamente obligados a clasificar a las finales y pelear por el campeonato.

También se han movido entre salidas y posibles llegadas. Suena con fuerza el nombre de Francisco Chaverra para reforzar el ataque, así como un par de guardametas que arribarían a la capital de la República.