Una vez termine la disputa del Mundial 2026, nuevamente los ojos estarán puestos en la disputa de la Liga BetPlay. Por estos días muchos equipos ya están regresando a trabajos y, a la par, se conocen noticias del mercado de fichajes.

Millonarios es una de las escuadras que tiene la necesidad de sumar nuevas incorporaciones. La primera parte del año le dejó la lección de un mal mercado a principio del 2026.

Entre las prioridades de la directiva, está que puedan fichar un arquero. Tanto Guillermo De Amores, como Diego Novoa no dieron la talla para el arco azul y cometieron errores que costaron a los embajadores.

Así las cosas, ya se han conocido par de nombres que están como opción. En las últimas horas destaparon uno desde el extranjero que llama la atención y está “en el radar”.

“Javier Burrai (35) está en el radar de Millonarios”, publicó el periodista Mariano Olsen en su cuenta de X.

Javier Burrai, arquero que interesa en Millonarios Foto: Getty Images

Sobre la situación contractual que tiene el mencionado, precisó: “El arquero argentino nacionalizado ecuatoriano mantiene contrato con Sarmiento de Junín hasta el 31 de diciembre”.

De Burrai hay que decir que es un experimentado de 35 años, el cual ha sido un ‘trotamundos’ pasando por su país de nacimiento, Argentina, así como también por Ecuador, donde es nacionalizado y Suiza, única experiencia en el exterior.

A pesar de haber nacido en suelo argentino, se nacionalizó como ecuatoriano con quien logró ir a la selección de dicho país. Fue parte del proceso de la ‘Tri’ en el camino al Mundial 2026 siendo llamado dos veces, sin minutos jugados.

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En lo que tiene que ver con clubes, ha sido parte de Arsenal, Gimnasia y Esgrima (J), Talleres (C), Sarmiento (J), entre otras instituciones de Argentina.

En Ecuador estuvo en Macará y Barcelona. Y durante su paso por Suiza fue a FC Locarno.

Uno de los motivos para criticar su arribo sería la edad alta que tiene, pero también se puede valorar que aportaría experiencia para una nómina que no cuenta con líderes para acompañar a los más jóvenes.

Más opciones para el arco azul

Entre los diferentes nombres que han sido mencionados, hay uno que toma fuerza por encima de los demás: el antioqueño Joan Parra, dueño del arco de Once Caldas y pieza fija en la formación titular.

“El club Millonarios FC adelanta gestiones para incorporar al arquero Joan Parra de Once Caldas”, informó el periodista Mariano Olsen.

Joan Parra (izq.) está cerca de ser el nuevo arquero de Millonarios FC. Foto: Getty Images

Si bien no cuenta con el reconocimiento mediático de otros candidatos que pedía parte de la afición embajadora, en la dirigencia consideran que atraviesa un mejor momento deportivo que Diego Novoa y Guillermo de Amores.

Joan Parra jugó 21 encuentros con Once Caldas durante el primer semestre y recibió 25 anotaciones. Su rendimiento fue clave para que el equipo blanco alcanzara los cuartos de final de la Liga BetPlay, registrando además cuatro partidos sin recibir goles.

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Su trayectoria profesional inició en Envigado FC, club con el que acumuló 121 compromisos oficiales. En enero de este año fue transferido a Once Caldas y actualmente tiene vínculo contractual hasta diciembre de 2028.