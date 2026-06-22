Millonarios escogió a su nuevo arquero: “adelanta gestiones” para firmarle el contrato

Millonarios está a punto de anunciar su primer fichaje para el segundo semestre de 2026. Tras confirmarse la salida de Diego Novoa, el conjunto embajador apretó aceleradores para contratar un nuevo arquero.

Entre toda la lista de nombres que sonó hay un gran favorito: el antioqueño Joan Parra, titular indiscutible en Once Caldas.

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“El club Millonarios FC adelanta gestiones para incorporar al arquero Joan Parra de Once Caldas”, informó el periodista Mariano Olsen.

Aunque no es un futbolista de renombre como el que pedían en la hinchada albiazul, la dirigencia considera que es un arquero de mejor presente que Diego Novoa y Guillermo de Amores.

Joan Parra disputó 21 partidos con Once Caldas en el primer semestre y concedió 25 goles. Su aporte fue importante para la clasificación del conjunto blanco hasta los cuartos de final de la Liga BetPlay, manteniendo la valla invicta en cuatro oportunidades.

Su carrera profesional comenzó con la camiseta del Envigado FC, donde atajó 121 partidos en total. En enero de este año fue adquirido por Once Caldas y tiene contrato firmado hasta diciembre de 2028.

La negociación se está llevando a cabo entre los clubes y el deseo del jugador será fundamental para llegar a un feliz acuerdo.

Millonarios no tiene un arquero titular definido para disputar la Liga BetPlay y ese es el otro atractivo que le pueden ofrecer a Joan Parra para salir de Manizales rumbo a Bogotá.

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Desde la salida de Álvaro Montero a Vélez Sarsfield, los azules han intentado sin éxito tener un guardameta que ofrezca garantías. Esta temporada han sufrido varias derrotas por errores inexplicables debajo de los tres palos, razón que obligó a tomar medidas drásticas en la dirección deportiva de Ariel Michaloutsos.

La prioridad de Millonarios es fichar un arquero de garantías, que llegue lleno de confianza y ayude a conseguir los resultados deportivos que no se dieron en la primera parte del año.

Cuando firmen el contrato del nuevo arquero, pueden pasar a reforzar otras posiciones claves como la defensa y los extremos.

Millonarios pasa la página y busca revancha en el segundo semestre. Foto: Cristian Bayona

Fabián Bustos está obligado a conseguir la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. Sus otros objetivos pasan por promover talentos de la cantera y reconciliarse con la hinchada, que está pesimista por las últimas campañas.

Hasta ahora se han anunciado solo salidas de manera oficial: el defensor Nicolás Giraldo, el arquero Diego Novoa, el delantero Jorge Cabezas Hurtado y el extremo Alex Castro fueron desvinculados de la institución.

Millonarios está pendiente de resolver la situación de Radamel Falcao García, quien se encuentra comentando el Mundial 2026 para ESPN y difícilmente pueda volver a jugar con el equipo de sus amores por temas tributarios en Colombia.