Junior de Barranquilla se frota las manos: salió negocio por dos millones de dólares en Brasil

Junior de Barranquilla confirmó su hegemonía en el fútbol profesional colombiano ganando la final contra Atlético Nacional en la Liga BetPlay 2026-I. El conjunto tiburón planea seguir cosechando títulos y será protagonista en el mercado de fichajes que apenas empieza.

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Así como suenan posibles fichajes de lujo como el regreso de Gabriel Fuentes, también hay posibles salidas que se están discutiendo al interior del club.

El volante Jesús Rivas fue parte fundamental para el bicampeonato. Jugó 27 partidos en total, la mayoría de hechos en el torneo local y la Copa Libertadores.

Su contrato con el Junior termina en 2028, sin embargo, ha recibido sondeos desde el exterior y su representante estaría trabajando para poderlo llevar a Brasil.

De acuerdo a RTI Esporte, el equipo interesado es el Ceará de la segunda división. Los directivos ya han hecho averiguaciones sobre la situación de Rivas y preparan la primera oferta para quedarse con los derechos del jugador nacido en Medellín.

Jesús Rivas celebrando el título del Junior de Barranquilla ante Atlético Nacional. Foto: Colprensa

“Junior Barranquilla, que posee el 100% de los derechos económicos de Jesús Rivas, ha fijado un precio mínimo de dos millones de dólares para liberar al centrocampista. Esta cantidad se considera acorde con la importancia del jugador para el equipo“, apuntó el medio brasileño.

El entorno del futbolista espera que la primera oferta llegue en los próximos días, pues consideran a Ceará como un serio pretendiente. Otros equipos del fútbol colombiano habrían preguntado por su situación, pero Rivas solo saldrá en condición de venta definitiva.

Junior no tiene la necesidad de vender jugadores en este momento y su deseo es mantener la columna vertebral que logró el bicampeonato. El técnico Alfredo Arias está contento con el grupo de jugadores, más allá de algunas piezas que le gustaría sumar en ataque.

El entrenador de Junior de Barranquilla, Alfredo Arias Foto: Colprensa - David Jaramillo

Lo cierto es que el fútbol brasileño es un mercado que le ha dado buenos réditos al conjunto rojiblanco. El año pasado vendieron a José Enamorado a Gremio por tres millones de dólares y meses antes habían concretrado la salida de Jordan Barrera a Botafogo a cambio de 4.5 millones de dólares.

Vender a Jesús Rivas por dos millones de dólares sería una inyección económica importante para el club, aunque estarían obligados a invertir para un reemplazo en el centro del campo.

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Junior ya tiene asegurada su participación en la Copa Libertadores del próximo año y este semestre defenderá el título con la ilusión del tricampeonato. Además, también tiene que disputar el acceso a octavos de final de la Copa Colombia ante Barranquilla FC.

Entre todos esos compromisos estrenarán las nuevas instalaciones del Estadio Metropolitano, que se renovó completamente para acoger la final de la Copa Sudamericana 2026.