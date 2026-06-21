Duván Vergara, al Junior de Barranquilla: el grave problema que se le presentó a su fichaje

Si bien se está en época de Mundial 2026, los clubes de la Liga BetPlay no paran y aumentan la búsqueda de fichajes para la próxima temporada. Una vez termine la fiesta en Norteamérica, el Fútbol Profesional Colombiano se reanudará con sus competencias oficiales y se deberá estar preparado. Duván Vergara es un nombre que comienza a sonar como nuevo fichaje.

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Clubes como Junior de Barranquilla no pierden tiempo y analizan cómo confeccionar una nómina competitiva para salir en la defensa del título. El equipo ‘Tiburón’ fue el más reciente campeón al ganarle a Atlético Nacional en una final donde fue muy superior. El 3-0 que encontró en la ida fue ventaja suficiente para amargar al verdolaga.

Su plantel cuenta con varias figuras y referentes como Luis Fernando Muriel, Carlos Bacca y Teófilo Gutiérrez, aunque de estos dos últimos no es confirmado que sigan en la nómina para el segundo semestre y, en medio de los rumores y la Copa del Mundo, el jugador que más ha sonado como fichaje es el de Duván Vergara, un volante ofensivo que fue bicampeón con América de Cali.

Duván se convirtió en un jugador muy reconocido en la historia del gigante vallecaucano antes de firmar como nuevo refuerzo de Racing de Avellaneda, en Argentina. Tras una temporada en el sur del continente en la que le ha costado adueñarse de la titular, parece que el fútbol colombiano puede ser su nuevo destino, vistiendo la camiseta del Junior de Barranquilla.

Es bien sabido que el Junior cuenta con los recursos necesarios para traer de vuelta a un futbolista que está valorado en 2,3 millones de euros en Transfermarkt. Días atrás su nombre se filtró en las filas del ‘Tiburón’, pero ante la inminente posibilidad, este movimiento tendría un inconveniente.

El problema que se le presentó al fichaje de Duván Vergara en Junior

Cuando más se esperaba que Junior agilizara su fichaje por el jugador, se conoció que Racing de Argentina no tiene previsto prescindir de los servicios del volante colombiano y lo dejaría como opción para el segundo semestre.

Duván Vergara Foto: Racing Club

Pese a esa respuesta desde el sur del continente, se espera cuál sería el deseo del futbolista, ya que se le considera un hincha de la institución barranquillera.

Según se ha podido conocer por versiones recientes y cercanas al equipo de Barranquilla, la familia Char también tendría en carpeta a talentos como Gabriel Fuentes, Roger Martínez y Miguel Ángel Borja.