Polémico fichaje en la Liga BetPlay: dijo adiós al Deportivo Cali y firmará con América

Una nueva historia de ‘traición’ se está escribiendo en la Liga BetPlay. No es común que un jugador pase directamente del Deportivo Cali al América de Cali o viceversa, pero en la historia del clásico vallecaucano han existido varios casos.

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El último de ellos será el volante Yani Quintero, que no continuará en el cuadro azucarero y cambiará de acera para el segundo semestre.

“Desde ayer está arreglado lo de Yani Quintero para el América de Cali, préstamo por un año y medio con opción de compra. Hoy entrenó con el conjunto rojo”, informó el periodista Felipe Espinal.

La noticia tomó por sorpresa a los hinchas de ambos equipos, pues ningún camino apuntaba hacia el éxito de dicho negocio. Es cierto que Quintero pertenece al Deportes Quindío, pero este semestre lo jugó en primera división con la camiseta del Deportivo Cali.

Los números de Yani Quintero con el cuadro azucarero fueron aceptables: disputó 11 partidos en total, todos ellos en la Liga BetPlay, para un total de 392 minutos en cancha.

Entre los partidos que se perdió estuvo el clásico contra América de Cali, otra curiosidad de este negocio que desató comentarios entre verdes y rojos.

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Su contrato con Cali terminaba el próximo 30 de junio; sin embargo, en las vacaciones se presentó en las oficinas del Deportes Quindío y rápidamente resolvió su futuro.

El acuerdo con los americanos se filtró cuando estaba haciendo exámenes médicos. Ahora solo falta que sea anunciado oficialmente como nuevo refuerzo, al lado del extremo Luis Quiñones y el defensor central Brayan Córdoba.

David González, técnico del América. Foto: Bernardo Peña/El País

Lista de jugadores que han jugado en Deportivo Cali y América

Yani Quintero se suma a una larga lista de jugadores que han vestido las dos camisetas de la capital vallecaucana. En dicho grupo se encuentran leyendas del fútbol profesional colombiano como Óscar Córdoba, Willington Ortíz, Guigo Mafla, Rafael Dudamel y Bernardo Redín, entre otros.

Uno de los casos más recientes fue el del lateral derecho Juan Camilo Angulo, que pasó directamente de ser referente en el conjunto rojo a coronarse campeón con el Deportivo Cali.

Yerson Candelo también ganó títulos con el cuadro azucarero y su último periodo en el FPC lo vivió con la camiseta del América.

Esta es la lista de nombres: