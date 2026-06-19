Confirmada la primera baja de Santa Fe: “adelanta exámenes médicos” con otro equipo del FPC

Independiente Santa Fe está a punto de retomar entrenamientos para el segundo semestre. El conjunto cardenal tiene la Copa Sudamericana como primer objetivo, aunque no piensa descuidar la Liga BetPlay y la Copa Colombia.

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Pablo Repetto advirtió que no esperaba grandes movimientos en la nómina, pero se acaba de confirmar la primera salida en condición de préstamo.

El lateral derecho Jhon Meléndez, que no tuvo protagonismo este semestre, continuará su carrera en Águilas Doradas.

“Jhon Meléndez adelanta exámenes médicos con Águilas Doradas. El futbolista llegará a préstamo desde Independiente Santa Fe”, informó el periodista Mariano Olsen.

La idea de este acuerdo es darle los minutos que no tuvo bajo las órdenes de Repetto y recuperar algo de la inversión que hicieron para adquirir sus derechos cuando llegó procedente de Fortaleza.

El cartagenero se va de Santa Fe sin sumar ni un solo minuto, aunque estaba inscrito para jugar la Copa Libertadores si hubiera sido necesario.

La llegada de Helibelton Palacios y Mateo Puerta lo dejó sin lugar dentro de la nómina de Repetto, aún cuando en el proceso anterior había sido considerado como suplente.

Jhon Meléndez ganó dos títulos con la camiseta de Independiente Santa Fe: la Liga BetPlay 2025-I y la Superliga 2026. En total disputó 80 partidos, marcó un gol y dio una asistencia.

No se espera que la dirigencia consiga un reemplazo para esta salida, pues ya tienen dos laterales derechos en la plantilla y los 25 cupos disponibles ante Dimayor están ocupados.

La prioridad en cuanto a fichajes pasa por la llegada de un defensor central que pueda tomar el puesto de Juan Sebastián Quintero, quien se lesionó de gravedad en su rodilla izquierda y regresará a la acción hasta el próximo año.

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Santa Fe lanzó los abonos

Por lo pronto, la única noticia oficial en Independiente Santa Fe fue el lanzamiento de los abonos para el segundo semestre. El cuadro cardenal espera mejorar sus números de asistencia, sobre todo en los partidos de la liga local.

El abono para este 2026-II consta de 12 partidos asegurados: 10 de la Liga BetPlay, el duelo contra Unión Magdalena en Copa Colombia y el repechaje de Copa Sudamericana frente a Caracas FC.

Los precios van desde 469.000 pesos para abonados antiguos y 536.000 para aquellos que lo adquieran por primera vez.

El club capitalino ofrece beneficios adicionales como descuentos en las tiendas físicas, experiencias VIP en el Estadio El Campín y puesto asegurado para las próximas fases a las que avance el equipo de Pablo Repetto.