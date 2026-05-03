Millonarios quedó a un solo gol de haberse clasificado a las finales de la Liga BetPlay. El conjunto embajador empató contra Alianza FC en Valledupar (2-2) y desaprovechó la mano que le estaba dando Santa Fe ante Inter de Bogotá.

Rodrigo Contreras marcó los dos goles del cuadro capitalino, aunque toda la atención se quedó con el blooper protagonizado por Guillermo de Amores.

Versión oficial sobre el futuro de Fabián Bustos: directivo de Universitario se pronunció

Sobre los 54 minutos del segundo tiempo, Felipe Pardo centró desde la izquierda y su remate parecía quedar fácilmente en las manos del portero uruguayo.

No obstante, De Amores perdió el control de la pelota y Pedro Franco aprovechó para mandar la pelota al fondo de la red en lo que fue el 2-0 parcial a favor de Alianza.

Millonarios descontó rápidamente y sobre el final marcó el tanto del empate, pero ya era demasiado tarde para ilusionarse con la clasificación a los cuartos de final de la Liga BetPlay.

Guillermo de Amores fue señalado por la hinchada como el responsable de esta eliminación que cae como un balde de agua fría para el proyecto de Fabián Bustos y la dirección deportiva de Ariel Michaloutsos.

Los embajadores ahora tendrán que enfocarse en la Copa Sudamericana, donde marchan en la tercera casilla de su grupo detrás de São Paulo y O’Higgins.

Por ahora la continuidad de Bustos como director técnico no está comprometida, sin embargo, la afición pide acciones contundentes para volver a ser protagonistas en el fútbol profesional colombiano.

Definidos los ocho clasificados a las finales de la Liga BetPlay: afuera Cali y Millonarios

Millonarios se había acostumbrado a disputar los títulos en los últimos años, pero desde la salida de Alberto Gamero le ha costado trabajo encadenar buenos resultados. Este semestre arrancaron con Hernán Torres como DT hasta que salió por un mal arranque y dejó la vacante ocupada días después por Fabián Bustos.

El estratega argentino empezó con pie derecho eliminando a Atlético Nacional de la Copa Sudamericana. No obstante, en abril entró en una curva descendente de la que no han podido recuperarse.

Alianza vs. Millonarios en la fecha 19 de la Liga BetPlay Foto: Colprensa

El foco en Copa Sudamericana

Sumado a eso, se han escuchado rumores sobre una división en el camerino. Aunque los jugadores han negado rotundamente que haya peleas internas, la falta de resultados hizo aún más ruidoso todo lo que sucedía de puertas para adentro.

Millonarios tratará de salvar el semestre con la clasificación a octavos de final de la Sudamericana, tarea para la que necesita empezar a ganar desde el próximo jueves cuando visite a Boston River en el Estadio Centenario de Montevideo.

La única buena noticia para los azules es que Rodrigo Contreras volvió al gol y cortó con la mala racha que venía atravesando en los últimos partidos. El argentino decidirá muy pronto su futuro, teniendo en cuenta que ha manifestado incomodidad por estar lejos de su familia.