Definidos los ocho clasificados a las finales de la Liga BetPlay: afuera Cali y Millonarios

Este domingo se disputó la última fecha del ‘todos contra todos’ en la Liga BetPlay. Sobre la mesa había solo dos cupos disponibles para siete equipos que llegaban con opciones matemáticas de meterse al grupo de los ocho.

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Después de los partidos que se disputaron en simultánea, la lista de clasificados quedó así: Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Once Caldas, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima, América de Cali, Inter de Bogotá y Santa Fe.

El sorteo de los ‘playoffs’ se realizará esta misma noche a las 8:00 p. m., con transmisión de Win Sports para todo el país. Cabe recordar que este semestre no hay cuadrangulares y la siguiente fase será con formato de eliminación directa.

Los resultados de la fecha 19

La decimonovena jornada del campeonato empezó el pasado viernes con la victoria de Once Caldas sobre Atlético Nacional (1-0). Luis Sánchez marcó el único gol del partido y alargó la racha negativa de los verdolagas.

El sábado hubo acción en la zona de descenso. Boyacá Chicó goleó a Llaneros (3-0) en Tunja y Jaguares hizo lo propio en un duelo directo por la permanencia ante Cúcuta Deportivo (2-0).

Este domingo, sobre las 3:30 de la tarde, arrancaron cinco partidos de manera simultánea. En el primer tiempo no hubo grandes movimientos, pero en el segundo alcanzó a existir una momentánea ilusión para el Deportivo Cali.

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Y es que Inter de Bogotá empezó ganando contra Santa Fe en El Campín, resultado que le permitía a los azucareros meterse en el grupo de los ocho con su empate transitorio ante Deportes Tolima en Ibagué.

Pero Santa Fe reaccionó después del minuto 70. Hugo Rodallega decretó el empate desde el punto penal y Emanuel Olivera confirmó la remontada con un cabezazo imposible para el arquero Simón Zapata.

Unos minutos después, Nahuel Bustos puso el tercero de la tarde a favor de los albirojos.

Independiente Santa Fe vs. Inter de Bogotá en El Campín. Foto: Colprensa

Millonarios e Independiente Medellín tuvieron una tarde para el olvido. El conjunto embajador empató agónicamente contra Alianza en Valledupar, mientras que el poderoso no pudo en condición de local frente a Águilas Doradas.

Fortaleza no tuvo mayores problemas para vencer a Atlético Bucaramanga, aunque ya no tenía opciones matemáticas de clasificar.

Aunque Inter de Bogotá perdió contra Santa Fe, los ahorros que tenía le alcanzaron para meterse en el octavo lugar y clasificar por primera vez bajo esta nueva denominación que estrenó en la presente temporada.

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Así quedaron los partidos de la fecha 19: