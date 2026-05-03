Este domingo, 3 de mayo, se disputa la última fecha de la Liga BetPlay 2026-I. Siete equipos se estarán enfrentando por un cupo en los playoffs y solo hay dos disponibles en la tabla de posiciones.
🔴 Tabla de posiciones, EN VIVO: Se abren los marcadores en la fecha 19 de la Liga BetPlay
El fútbol profesional colombiano atraviesa una jornada electrizante con siete equipos enfrentándose por los últimos dos cupos a las finales.
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Anota Águilas Doradas
Águilas Doradas se adelanta ante Independiente Medellín. El gol fue de Andrés Ricaurte.
En este momento, Inter de Bogotá y Santa Fe están clasificando.
Así está la tabla
Quince minutos jugados en simultánea y la tabla de posiciones está así:
1. Atlético Nacional - 40 puntos
2. Deportivo Pasto - 34 pts
3. Deportes Tolima - 33 pts
4. Once Caldas - 33 pts
5. Junior - 32 pts
6. América de Cali - 30 pts
7. Inter de Bogotá - 29 pts
8. Santa Fe - 27 pts
9. Medellín - 27 pts
10. Millonarios - 26 pts
11. Deportivo Cali - 26 pts
12. Atlético Bucaramanga 24 pts
13. Águilas Doradas - 24 pts
Gol de Tolima ante Deportivo Cali
Tolima 1-0 Deportivo Cali. El conjunto azucarero complica su clasificación a las finales de la Liga BetPlay.
Arrancan los partidos
Ya se juega en simultánea la fecha 19 de la Liga BetPlay:
- Deportes Tolima vs. Deportivo Cali
- Fortaleza vs. Inter de Bogotá
- Medellín vs. Águilas Doradas
- Alianza vs. Millonarios
Los resultados de la fecha 19
En esta fecha, que empezó el pasado viernes, ya se han disputado tres partidos en total:
- Once Caldas 1-0 Atlético Nacional
- Boyacá Chicó 3-0 Llaneros
- Jaguares 2-0 Cúcuta Deportivo
¿A qué hora es el sorteo?
Una vez finalice la fecha 19, se realizará el sorteo de los cuartos de final a las 8 de la noche con transmisión de Win Sports.
Los clasificados
Seis equipos ya tienen su cupo asegurado en la siguiente fase: Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Once Caldas, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima y América de Cali.
Los aspirantes
Estos son los siete equipos que tienen aspiraciones de clasificar: Inter de Bogotá, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Independiente Medellín, Millonarios, Atlético Bucaramanga y Águilas Doradas.
Partidos y canales
- Alianza FC vs. Millonarios - Win Sports +
- Santa Fe vs. Inter de Bogotá - YouTube de Win Sports
- Deportes Tolima vs. Deportivo Cali - YouTube de Win Sports
- Independiente Medellín vs. Águilas Doradas - YouTube de Win Sports
- Fortaleza vs. Atlético Bucaramanga - YouTube de Win Sports