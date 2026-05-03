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🔴 Tabla de posiciones, EN VIVO: Se abren los marcadores en la fecha 19 de la Liga BetPlay

El fútbol profesional colombiano atraviesa una jornada electrizante con siete equipos enfrentándose por los últimos dos cupos a las finales.

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Redacción Deportes
3 de mayo de 2026 a las 2:02 p. m.

Este domingo, 3 de mayo, se disputa la última fecha de la Liga BetPlay 2026-I. Siete equipos se estarán enfrentando por un cupo en los playoffs y solo hay dos disponibles en la tabla de posiciones.

Sorteo de los ‘playoffs’ de la Liga BetPlay: cuándo es, en qué canal y cómo funciona

En Vivo

3:52 p. m.

Anota Águilas Doradas

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3:49 p. m.

Así está la tabla

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3:42 p. m.

Gol de Tolima ante Deportivo Cali

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3:30 p. m.

Arrancan los partidos

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3:02 p. m.

Los resultados de la fecha 19

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3:52 p. m.

Anota Águilas Doradas

Águilas Doradas se adelanta ante Independiente Medellín. El gol fue de Andrés Ricaurte.

En este momento, Inter de Bogotá y Santa Fe están clasificando.

3:49 p. m.

Así está la tabla

Quince minutos jugados en simultánea y la tabla de posiciones está así:

1. Atlético Nacional - 40 puntos

2. Deportivo Pasto - 34 pts

3. Deportes Tolima - 33 pts

4. Once Caldas - 33 pts

5. Junior - 32 pts

6. América de Cali - 30 pts

7. Inter de Bogotá - 29 pts

8. Santa Fe - 27 pts

9. Medellín - 27 pts

10. Millonarios - 26 pts

11. Deportivo Cali - 26 pts

12. Atlético Bucaramanga 24 pts

13. Águilas Doradas - 24 pts

3:42 p. m.

Gol de Tolima ante Deportivo Cali

Tolima 1-0 Deportivo Cali. El conjunto azucarero complica su clasificación a las finales de la Liga BetPlay.

3:30 p. m.

Arrancan los partidos

Ya se juega en simultánea la fecha 19 de la Liga BetPlay:

  • Deportes Tolima vs. Deportivo Cali
  • Fortaleza vs. Inter de Bogotá
  • Medellín vs. Águilas Doradas
  • Alianza vs. Millonarios
3:02 p. m.

Los resultados de la fecha 19

En esta fecha, que empezó el pasado viernes, ya se han disputado tres partidos en total:

  • Once Caldas 1-0 Atlético Nacional
  • Boyacá Chicó 3-0 Llaneros
  • Jaguares 2-0 Cúcuta Deportivo
2:17 p. m.

¿A qué hora es el sorteo?

Una vez finalice la fecha 19, se realizará el sorteo de los cuartos de final a las 8 de la noche con transmisión de Win Sports.

1:52 p. m.

Los clasificados

Seis equipos ya tienen su cupo asegurado en la siguiente fase: Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Once Caldas, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima y América de Cali.

1:35 p. m.

Los aspirantes

Estos son los siete equipos que tienen aspiraciones de clasificar: Inter de Bogotá, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Independiente Medellín, Millonarios, Atlético Bucaramanga y Águilas Doradas.

1:30 p. m.

Partidos y canales

  • Alianza FC vs. Millonarios - Win Sports +
  • Santa Fe vs. Inter de Bogotá - YouTube de Win Sports
  • Deportes Tolima vs. Deportivo Cali - YouTube de Win Sports
  • Independiente Medellín vs. Águilas Doradas - YouTube de Win Sports
  • Fortaleza vs. Atlético Bucaramanga - YouTube de Win Sports