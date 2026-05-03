Nairo Quintana se despide: así fue su última etapa en el Tour de Romandía

La mañana de este domingo, 3 de mayo, el ciclista colombiano Nairo Quintana cumplió su última jornada de competencia en el Tour de Romandía.

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Este evento representa uno de los momentos finales en la trayectoria del corredor boyacense, quien ha desarrollado una carrera de más de una década en el circuito profesional de Europa.

La quinta etapa comenzó a las 5:20 a. m. (hora de Colombia). Al inicio de la fracción, Quintana ocupaba la casilla 13 de la clasificación general, con una diferencia de 1 minuto y 47 segundos respecto al líder, el esloveno Tadej Pogačar.

🔥🇨🇴 ¡NAIRO QUINTANA! El ciclista colombiano conquista la segunda etapa de la #VueltaAsturias y se viste de líder en la General. pic.twitter.com/5zSuXIAZ43 — Julián Capera (@JulianCaperaB) April 24, 2026

La jornada exigía un esfuerzo considerable para intentar reducir la distancia y disputar las posiciones de privilegio en una competencia que el colombiano ya había ganado en el año 2016.

Desarrollo de la jornada final

La carrera transcurrió sin ataques determinantes por parte de los representantes nacionales. Tanto Quintana como su compatriota Sergio Higuita mantuvieron un ritmo constante dentro del pelotón, pero sin lograr protagonismo en las fugas o en los ascensos definitivos.

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Higuita, que partía desde la quinta posición de la general con el mismo tiempo de diferencia que Nairo respecto al líder, encontró dificultades para descontar segundos durante el trayecto.

El dominio de la competencia estuvo a cargo de Tadej Pogačar, quien se adjudicó la etapa con un registro de 4 horas, 18 minutos y 52 segundos.

Team Emirates-XRG's Slovenian rider Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, as he crosses the finish line to win the final stage of the Tour of Romandie UCI cycling World tour, 178.2 km from Lucens and to Leysin, in Leysin, Switzerland, on May, 3, 2026. (Photo by TIL BUERGY / AFP) Foto: AFP

Con este resultado, el esloveno se proclamó campeón de la edición con un tiempo total de 20 horas, 05 minutos y 42 segundos. Por su parte, Higuita finalizó su participación en la casilla 16 a 55 segundos del ganador, mientras que Quintana se despidió de la prueba en el puesto 27 a dos minutos del liderato.

El futuro inmediato y el retiro anunciado

Tras concluir esta participación, el calendario oficial de Nairo Quintana para los próximos meses aún no ha sido confirmado por su equipo, el Movistar Team.

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A sus 34 años, el corredor se encuentra en una etapa de selección de competencias. Existen versiones que vinculan al deportista con una última presencia en la Vuelta a España, certamen en el que obtuvo el título en la temporada 2016; no obstante, se espera un pronunciamiento formal de la escuadra telefónica.

Nairo Quintana en la rueda de prensa donde anunció su retiro del ciclismo profesional. Foto: YouTube: Movistar Team

Quintana está atravesando sus últimas aventuras sobre los pedales, teniendo en cuenta que ya hizo oficial que se retirará una vez finalice esta temporada de 2026. Esta decisión marca el fin de la trayectoria de uno de los ciclistas con mayor palmarés en la historia del deporte colombiano.

Con su retiro, el país despide a un atleta que alcanzó el podio en las competencias más importantes del mundo, incluyendo dos títulos en las denominadas ‘Tres grandes’. Con su partida del ciclismo profesional, Colombia perderá a uno de los máximos representantes de este deporte que ha tenido a lo largo de su historia.