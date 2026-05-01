Nairo Quintana y Sergio Higuita suben puestos en el Tour de Romandía: clasificación general tras la etapa 3

Con Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) como líder sólido en la clasificación general, se llevó a cabo la tercera etapa del Tour de Romandía 2026. Este viernes se disputaron 176 kilómetros de recorrido por la ciudad de Orbe, que incluían dos puertos de montaña categorizados.

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La fuga fue protagonista durante la mayor parte de la fracción. Damiano Caruso (Bahrain Victorious) comandó la travesía acompañado por George Steinhauser (EF Education) y Steff Cras (Soudal-Quickstep).

La diferencia de los escapados respecto al grupo principal llegó a superar los tres minutos, sin embargo, se fue extinguiendo lentamente cuando empezaron las trepadas a Oulens-sur-Echallens y el Col du Mollendruz.

Faltando 15 kilómetros para coronar la meta, el trío de fugados tenía solo 30 segundos de renta sobre el pelotón liderado por Pogačar y sus escuderos.

Victoria de Dorian Godon; Higuita fue quinto

La travesía se acabó cuando solo restaban 3 kilómetros para el final. Varios equipos unieron esfuerzos para hacer el trabajo de la persecusión, aún cuando eso significaba arriesgarse a una nueva victoria del UAE.

En ese paquete de favoritos estaban los tres colombianos, buena noticia para sus aspiraciones individuales en la clasificación general. Sergio Higuita (XDS Astana) hizo un gran trabajo con el objetivo de mantenerse en la parte frontal del lote y así marcar a sus rivales directos.

Nairo Quintana (Movistar Team) y Daniel Felipe Martínez (Bora-Hansgrohe) tuvieron un papel más silencioso enfocado en aportar a la estrategia del equipo a favor de sus respectivos jefes de filas.

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En ese contexto, la victoria de etapa se definió en un esprint cerrado donde la potencia de las piernas fue determinante. Dorian Godon (Ineos Grenadiers) puso la bicicleta por delante de Pogačar en los últimos 200 metros y se inscribió como ganador de la etapa 3 en esta edición del Tour de Romandía.

Aunque ‘Pogi’ no pudo conseguir su tercer triunfo consecutivo, mantiene la camiseta amarilla como líder y se encamina a otro título para su laureado palmarés en la máxima categoría del ciclismo mundial.

Higuita fue el mejor colombiano de la jornada, cruzando la meta en el quinto lugar con escasos centímetros de diferencia respecto a Godon.

Sergio Higuita, ciclista colombiano del XDS Astana Foto: Getty Images

Clasificación general - Tour de Romandía 2026 (Etapa 3)

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 8:08:28

2. Florian Lipowitz (Bora-Hansgrohe), a 17″

3. Lenny Martínez (Bahrain Victorious), a 26″

4. Jørgen Nordhagen (Visma-Lease a Bike), a 33″

5. Albert Withen Philipsen (Lidl-Trek), a 41″

6. Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers), a 51″

7. Luke Plapp (Jayco AlUla), a 51″

8. Luke Tuckwell (Bora-Hansgrohe), a 52″

9. Jefferson Cepeda (Movistar Team), a 52″

10. Clement Berthet (Groupama FDJ), a 57″

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15. Sergio Higuita (Astana), a 1′10″

33. Nairo Quintana (Movistar Team), a 6′12″.