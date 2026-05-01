Néstor Lorenzo entrará a mayo sabiendo que en dicho mes deberá dar a conocer la lista final de convocados para el Mundial 2026.

Varios nombres ya parecen estar fijos, como lo son el de Luis Díaz, Daniel Muñoz, Richard Ríos, entre algunos otros que han venido desarrollando el proceso durante los últimos años bajo el mando del argentino.

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No se ve por dónde vaya a darse alguna sorpresa, pero siempre es bueno dejar la puerta abierta si se da un batacazo en el grupo de 26 elegidos.

‘Roca’ Sánchez daría el batacazo

SEMANA tuvo la posibilidad de tener un mano a mano con un exjugador mundialista como lo es Carlos ‘La Roca’ Sánchez, quien respondió a la pregunta sobre si se sentía a gusto con los nombres de la zona medular.

En dicha posición están como titulares Jefferson Lerma y Richard Ríos. Como otras opciones aparecen Kevin Castaño, Juan Camilo Portilla o Gustavo Puerta. Para Sánchez, uno más podría tener cabida.

“Voy a ser un poco atrevido, sin generar controversia (...). La medular está muy bien”, arrancó diciendo el mediocampista que fue a Brasil 2014 y Rusia 2018.

Justo después de esto, fue que lanzó el nombre del ‘borrado’ que pensaría puede ir sin problema alguno: “Si hay que llamar a uno, yo llamo a Wilmar Barrios”.

Ante las críticas que le pudiesen aparecer al que milita en Zenit por justamente estar en dicho país: “Ya jugó en la Selección estando en esa liga (Rusia)”.

Wilmar Barrios (5) durante el amistoso de Colombia vs. Alemania. Foto: Getty Images

Haciendo una comparativa sobre la liga donde juega una estrella mundial como Cristiano Ronaldo, ‘La Roca’ cree que hay otros aspectos que pesan más en la elección, que solo club.

“Es verdad que hay un nivel en ciertas ligas, pero el jugador que es profesional integro, puede estar sin importar donde juegue. Cristiano Ronaldo es un ejemplo”.

“Lo importante es que el jugador se dé el valor, cómo trabaja, vive, se comporta ya después se toman decisiones, pero yo estoy preparado para cuando me toque responder”.

A James “no se le olvida jugar”

También Sánchez fue consultado por SEMANA por el actual nivel con el que viene James Rodríguez para la Copa del Mundo: “Hay que ser consciente de que no está en su mejor momento físicamente”.

Aunque reconoció falencias, no lo sacaría porqué “estando bien, jugador de Selección. Es un profesional”.

James Rodríguez en medio de un calentamiento de la Selección Colombia durante la fecha Fifa de marzo Foto: Getty Images via AFP

Precisando sobre la continuidad, salvó al 10 al decir que se desconoce qué pase en Minnesota United, pero mientras el cucuteño se prepare en el día a día, estará listo para cuando la Tricolor lo requiera.

“Exigimos que todo jugador debe ser titular, pero todos se entrenan igual. Muchas veces hay injusticias, intereses que uno no sabe, pero el jugador debe estar bien entrenado. Uno no sabe en el club”, lanzó dejando al aire.

Y para cerrar el concepto del volante, aseveró que: “A un jugador de este nivel no se le olvida jugar al fútbol”, para quienes lo critican por lo visto en los amistosos ante Croacia y Francia.

Luis Díaz, Balón de Oro

Sánchez no duda un segundo de que el guajiro está en la pelea por el galardón: “Luis Díaz, Balón de Oro independientemente del Mundial”, expresó enérgico en SEMANA.

Luis Díaz aumenta partido a partido las chances de ganar el Balón de Oro. Su año con Bayern Múnich es deslumbrante. Foto: Getty Images

“Empecemos a posicionar a nuestros jugadores. Fuera de otro país sería un ‘boom’”, llamó la atención al respecto.

“No lo merecemos y nos hemos ganado. Hay que creernos en cuento que nos falta a veces”, cerró haciendo una reflexión importante del Fútbol Colombiano.