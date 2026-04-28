En los últimos días, versiones de prensa hablaron de Alejandro Restrepo como el próximo entrenador de la Selección Colombia de Mayores, una vez se acabara la participación de la Tricolor en el Mundial 2026.

Dicha información surgió desde uno de los espacios de Caracol Radio, donde el periodista Felipe Sierra fue quien ventiló la chance del arribo al equipo nacional de quien recientemente fue despedido de Independiente Medellín.

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“Hago una salvedad porque creo que es real: ¿Los mismos empresarios de Néstor Lorenzo no son los mismos de Alejandro Restrepo?”, a lo que Felipe respondió: “Sí”.

“Creo que Ramón Jesurún ya lo había expresado, en reuniones con dirigentes. El rumor estaba cogiendo fuerza, pero, por supuesto, está toda la confianza en Néstor Lorenzo porque así ha sido Ramón Jesurún”, finalizó Felipe.

Él es Alejandro Restrepo

Restrepo es uno de los entrenadores de la nueva camada que ha salido en el FPC. Su éxito inicial con Deportivo Pereira, así como buen proceso formativo en Atlético Nacional lo llevó a ser el líder de proyectos en Alianza Lima de Perú y DIM en Colombia.

Alejandro Restrepo, técnico colombiano de 44 años, con pasos por DIM, Deportivo Pereira y Alianza Lima. Foto: Getty Images

Si bien ha mostrado gran manejo de grupo, así como capacidades, a sus 44 años puede llegar a faltarle experiencia para asumir la selección de mayores.

En las últimas horas quien refutó dicha versión entregada el día lunes fue Carlos Antonio Vélez. Este expuso en su programa diario la verdad que conocía por su cercanía con la dirigencia de la Federación Colombiana de Fútbol.

Vélez y su verdad del adiós de Lorenzo

Sin rodeos, desde su primera frase fue enfático en negar la información dada por el colega: “Eso no es verdad. Colombia no está buscando técnico”.

Lorenzo no es del gusto de Carlos Antonio, a pesar de ello, informó lo que sabe hasta la fecha: “El técnico gústenos o no es el señor Lorenzo y va a llevar el equipo al Mundial”.

🇨🇴 “Colombia no está buscando técnico. El técnico es Lorenzo y va a llevar al equipo al Mundial” @velezfutbol en Palabras Mayores. pic.twitter.com/m580std7ey — Deportes RCN (@DeportesRCN) April 28, 2026

Aclaró también que si se trataba de poner a Restrepo en alguna división menor de Colombia, todas las plazas estaban ocupadas: “Las selecciones Sub-20 y Sub-17 tienen técnico. No creo que estén buscando por ahí“.

Ahora bien, lo que sí no negó es que se planteen en la FCF que tras el Mundial 2026 se modifique el entrenador en propiedad. Dependerá del mismo Lorenzo, así como a la ronda que llegue si permanece en su cargo.

“En materia selección absoluta sí se va a hacer un cambio, se procurará un técnico con mucha experiencia extranjera”, es a lo que apuntaría la dirigencia en cabeza del presidente, Ramón Jesurún.

James Rodríguez hablando con Néstor Lorenzo y Ramón Jesurún Foto: AFP

En el concepto de Vélez, ni Restrepo, ni ningún otro de nacionalidad colombiana tiene la capacidad de hacerse cargo de la Tricolor: “No hay ningún técnico en Colombia que tenga la estatura para dirigir la selección absoluta”.

Será entonces la Copa del Mundo próxima la que marque el futuro del DT argentino, así como el del proyecto del equipo nacional. Colombia para el certamen de 2026 se traza la meta de superar la fase de cuartos de final, la cual ha sido su mejor participación histórica (Brasil 2014).