Shakira habló desde la tarima en Copacabana, expresó su amor por Brasil y dedicó el concierto: “¡Para todas nosotras!"

La noche del sábado 2 de mayo se volvió histórica en Río de Janeiro. Más de dos millones de personas se reunieron en la famosa playa de Copacabana para ver en vivo a Shakira, según reportó el medio O Globo, encargado además de transmitir el show.

La curiosa reacción de Shakira al ver una multitud esperándola en Brasil, antes de su megaconcierto: “¿Ellos están aquí por mí?”

Durante más de dos horas, la artista barranquillera puso a cantar a la gran cantidad de fanáticos que fueron a verla con sus mayores éxitos y no dejó pasar la oportunidad para expresar su cariño por Brasil, dejando claro así la forma tan especial en la que conectó con el público que estaba allí para verla interpretar sus más grandes éxitos de toda una vida artística.

“¡Brasil, te amo! Es mágico pensar que estamos aquí, millones de almas juntas, listas para cantar, bailar, emocionarnos y recordarle al mundo lo que realmente importa”, dio la cantante barranquillera desde la tarima al iniciar su presentación.

La cantante colombiana interpretó en el escenario algunas de sus mejores canciones: Hips don’t lie, La bicicleta, La tortura, Estoy aquí, entre otras, y luego de esto, desde la tarima envió un mensaje dedicado a las mujeres, en especial a las que estando solteras, tienen que responder por un hogar y por los hijos.

Los fans abarrotaron las orillas de la playa de Copacabana para ver un concierto gratuito de Shakira en Río de Janeiro. Foto: AP

“Saben que en este país, en Brasil, hay más de 20 millones de madres solteras, sin ayuda, que tienen que luchar todos los días para mantener a su familia... ¡Yo soy una de ellas!“, dijo, y sus palabras no pasaron desapercibidas por los internautas en redes, pues muchos afirmaron que este un dardo más lanzado a su expareja, Gerard Piqué.

Con una notable emoción, la barranquillera dejó claro que este megaconcierto estaba dedicado a ellas: “Entonces, este espectáculo de hoy está dedicado a todas ellas, ¡Para todas nosotras!"

Con su humor característico, y sosteniendo una botella de cerveza en la mano, Shakira afirmó: “Y brindo también por las mujeres solteras, brindo por ellas, y por todas las solteras”.

En medio de risas, Shakira dijo desde la tarima y mostrando la botella en la mano, que era cerveza sin alcohol: “Es sin alcohol, sin alcohol... creo que nunca he terminado una cerveza en mi vida”.

La colombiana Shakira actuó durante un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro. Foto: AP

Antes de este espectáculo que reunió a más de dos millones de personas, Shakira escribió una carta y allí también se refirió al papel de madre soltera, pero de igual forma habló de cómo fue para ella reinventarse después del gran sufrimiento que atravesó.

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“Fue una única mañana en la que desperté siendo una mujer diferente, con una vida diferente. Al día siguiente, tuve que levantarme igual, preparar el desayuno, llevar a los niños a la escuela, atender el teléfono, mantener la carrera. La vida no da descanso a las mujeres cuando de repente se ven solas, con todo sobre los hombros”, escribió.