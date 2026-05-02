Este sería el setlist y posibles invitados de Shakira para el concierto en Copacabana: ¿Rihanna llegó a Río de Janeiro?

Este sábado 2 de mayo, Shakira se prepara para hacer historia con uno de los shows más grandes de su vida: un megaconcierto gratuito que convertirá a Río de Janeiro en el epicentro del pop latino.

La curiosa reacción de Shakira al ver una multitud esperándola en Brasil, antes de su megaconcierto: “¿Ellos están aquí por mí?”

La cita será en la icónica playa de Copacabana, donde ya está montado un imponente escenario de más de 1.300 metros cuadrados, justo frente al emblemático Copacabana Palace, lugar donde la artista se hospeda desde su llegada a la ciudad.

La cantante colombiana Shakira y el cantante brasileño Caetano Veloso participan en un ensayo un día antes del concierto gratuito de Shakira, en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro. Foto: AP

Las cifras que se manejan impresionan: se habla de cerca de dos millones de asistentes, lo que la pondría en la misma liga de otros shows multitudinarios.

De hecho, seguiría la línea de Madonna, quien reunió a 1,6 millones de personas en 2024, y de Lady Gaga, que alcanzó los 2,1 millones en 2025, según datos de los organizadores.

El posible setlist de Shakira en Copacabana, Brasil

La expectativa está por las nubes y entre los fanáticos ya circulan teorías sobre el posible setlist y los artistas que podrían acompañarla en el escenario, en un espectáculo que promete ser histórico.

Los ensayos de la colombiana dejaron ver parte del repertorio que tendría para la gran noche y algunas de las melodías que interpretaría serían: Loca, Chantaje, Addicted to you, Objection (en versión tango) y Can’t remember to forget you.

El hecho de que esta última canción esté en el setlist aumenta la posibilidad de que la gran cantante Rihanna salga al escenario con ella. En redes sociales se comenta bastante acerca de esta posibilidad.

“Los fans escucharon a Rihanna ensayando antes de su rumoreada actuación mañana con Shakira en la playa de Copacabana en Río de Janeiro”; “Rihanna llegó a Brasil a las 6 pm de hoy, si actúa con Shakira mañana sé que el mundo se va a parar”, se lee.

Shakira en Copacabana: la exorbitante asistencia que la colombiana tendría durante su megaconcierto

En cuanto a los invitados, también se habla de Maria Bethânia y Caetano Veloso. También se habla de que en tarima junto a la colombiana estaría Anitta, con quien interpretaría su nueva canción Choka Choka; Beéle, con quien cantaría la canción que tienen juntos Algo tú, y Zara Larsson, con quien cantaría Eurosummer.