Dwayne Johnson fue detenido en el paseo de la fama de Hollywood: ¿qué pasó con la Roca?

Dwayne Johnson pasó de ser luchador a uno de los actores más icónicos de Hollywood. El reconocido actor fue detenido recientemente por la policía en Hollywod, luego de estar presente en un importante evento en el paseo de la fama.
Johnson, conocido como la Roca, vivió un momento inesperado en Los Ángeles el pasado jueves, justo cuando se encontraba en la ciudad para acompañar la ceremonia de Emily Blunt y Stanley Tucci en el paseo de la fama de Hollywood.
Según informó TMZ, lo que comenzó como una jornada festiva terminó con una parada policial bastante llamativa: el carro del actor tenía las luces pintadas, lo que no pasó desapercibido para las autoridades.
🚓 Dwayne "The Rock" Johnson was pulled over by police after a Walk of Fame event.— TMZ (@TMZ) May 1, 2026
El descuido le costó una multa, aunque también le dejó una anécdota digna de contar. Lejos de incomodarse, Johnson mantuvo la calma en todo momento. En las imágenes se le ve conversando con el agente sin tensión, e incluso bajándose del auto para colaborar.
La escena cerró con un gesto que llamó la atención: el actor terminó estrechando la mano del oficial, en un momento casi cómico que convirtió el incidente en algo más ligero de lo que parecía al inicio.
Dwayne "The Rock" Johnson was pulled over by police after a Walk of Fame event. — zamohappy (@zamohappy) May 1, 2026
Luego de que esto pasara, un periodista en una alfombra roja le preguntó al actor, comediante y productor Kevin Hart sobre el reciente problema que tuvo la Roca con la ley en Estados Unidos.
Con su personalidad característica, Hart habló de lo sucedido y calificó al famoso actor de Rápidos y furiosos, Jumanji y más, como “pedazo de mierda”.
Pese a que muchos internautas vieron esto como un ataque violento, otros de ellos dejaron claro que ellos dos tienen una relación de amistad muy cercana y fuerte en la que se pueden tratar de esta manera, y no pasa nada.
— TMZ (@TMZ) May 2, 2026
“jajaja Kevin todavía tiene ese espíritu luchador dentro de él... estos dos se han estado dando caña mutuamente durante 15 años y nunca pasa de moda. ¡Eso sí que es una amistad de verdad ahí”; ”The Rock seguro que se rio a carcajadas en el carro del policía. Comportamiento legendario de verdad”; “Está bromeando, son grandes amigos. Si piensan lo contrario, es un idiota”; “Amo la amistad que tienen ellos dos”, se lee en comentarios.