“Me impactó mucho”: la razón por la que Gusi nunca ha probado alcohol, cigarrillo o drogas

El cantautor y productor colombiano Gusi, que tiene el nombre de Andrés Acosta Jaramillo, estuvo en Sin Filtro en SEMANA, hablando sobre su extensa carrera musical.

Sin Filtro con Gusi: su vida y cómo terminó creando ‘Vallenato Social Club’

Gusi, cinco veces nominado al Latin Grammy, se ha erigido como un embajador de la música tropical colombiana. Nacido en un cruce de influencias, la herencia guajira de su padre y las lecciones iniciales de guitarra de su madre, el cantautor ha rescatado ritmos del Caribe para fundirlos con el pop latino.

Su carrera despegó con el dueto Gusi & Beto entre 2006 y 2013, dejando himnos como Locos Dementes e Indira II, que aún resuenan en emisoras y playlists de toda Latinoamérica.

Como compositor, ha puesto su pluma al servicio de gigantes como Diego Torres, Andrés Cepeda, Luis Enrique, Fonseca y Claudia Brant.

Y como siempre ha estado metido en el mundo de la música, gremio que algunos consideran como bohemio, sorprendió al revelar que nunca ha consumido alcohol.

“No, nunca he consumido alcohol, drogas ni cigarrillo. Nunca me llamó la atención, aunque siempre estaba con mis amigos y los acompañaba en el desorden”.

Gusi. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Aseguró que durante su infancia prefirió jugar fútbol, tocar la guitarra o sencillamente ir a fiestas, pero sin consumir ninguna de esas sustancias.

“Yo era el que ponía la música, el que grababa, yo podía salir a bailar sin tomarme dos cervezas ni nada de eso”.

Reconoce que le daba un poco de temor consumir trago porque veía el efecto que tenía en sus amigos y que eso lo llevó a decir siempre un ‘no’ rotundo. “Me gustaba estar así y cuando veía a los borrachos, los problemas, el mareo y ese tipo de cosas, pues me impactó mucho. Yo olía el trago y no podía”.

Además, cuando se metió de lleno en la industria había quienes querían inducirlo al consumo de trago, pero confiesa que nadie lo logró.

“Así crecí y tuve mucha presión en el entorno. Mucha gente asocia la música con el trago, pero nunca lo hice. He tenido todo tipo de drogas cerca, alcohol y de todo, pero nunca lo he tocado”.

Diego Bonilla y Gusi. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Eso sí, en su casa tiene de todos los licores para ofrecer a sus invitados porque reconoce que le gusta compartir bastante en su hogar, pero sin la necesidad de tomar.

“El vino lo uso para cocinar, en mi casa tengo trago para atender a las visitas, pero no consumo nada de eso”.

Recientemente Gusi unió a los más importantes artistas vallenatos para dar vida al “Vallenato Social Club”, un álbum que es un homenaje histórico al género colombiano.

El álbum reúne a 12 referentes de género en un proyecto colaborativo sin precedentes y que él ha documentado en sus redes sociales para sus seguidores.

Vea la conversación completa: