¿Michael Jackson en Colombia? Revelan la historia del día en que pudo suceder

Aunque han pasado 17 años desde la muerte de Michael Jackson en Los Ángeles, Estados Unidos, su vigencia se mantiene intacta en la industria musical y su imagen ha vuelto a ser muy comentada por cuenta de la película ‘Michael’, que logró un histórico debut de US$217 millones.

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Es una película biográfica que relata la vida y ascenso de Michael Jackson, por lo que las nuevas generaciones están acudiendo masivamente a conocer el artista que fue ídolo mundial.

A propósito de todo esto que está pasando con la película, Jorge Barón reveló en Sin Filtro en SEMANA, que el Rey del Pop estuvo a punto de venir a Colombia a su programa el Show de las Estrellas, un espacio musical de mucha influencia, por donde pasaron los artistas más reconocidos a nivel mundial.

El presentador detalló cómo se dio todo ese proceso, porque en aquella época todos los artistas querían estar en su programa, ya que era el más vistos por los colombianos y se consideraba que quien no estuviera en el Show de las Estrellas no tendría un ascenso en su carrera musical.

Pero el éxito del programa no fue solamente con artistas colombianos, pues Jorge Barón empezó a traer cantantes extranjeros que se dieron a conocer justamente por el paso del histórico programa de la televisión colombiana.

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Barón, quien ha impulsado las carreras artísticas de los principales artistas, aseguró que siempre se les pagó a quienes invitaba y reveló un dato curioso.

“Sí, a todos se les pagaba así fuera poco. Los que venían gratis eran los extranjeros, porque les interesaba que se les conociera en Colombia y eso se fue divulgando entre los artistas, así que ellos mismos pedían venir al Show de las Estrellas".

Diego Bonilla y Jorge Barón. Foto: Juan Carloa Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Agregó: “Ricardo Montaner, por ejemplo, cuando vino no lo conocía nadie. Lo saqué en mi programa y se dio a conocer, sus canciones eran los temas centrales de mis telenovelas que tuvieron mucho rating”.

Incluso, Luis Miguel se dio a conocer en Colombia por el Show de las Estrellas. “Vino gratis y tenía como ocho años, el papá estaba feliz por la oportunidad. A Vicente Fernández se le pagó, pero muy poco, porque querían era que los conocieran en Colombia”.

Aunque Jorge Barón ha sido exitoso en toda su carrera y se puede decir que tuvo a todos los artistas que quiso invitar, hubo uno que no pudo tener delante de sus cámaras. “Michael Jackson, ese me faltó. Se hizo el intento, pero no se pudo traer”.

Durante la conversación contó detalladamente cómo fue todo el proceso para intentar traer a Colombia al Rey del Pop. “Eso fue con Raúl Velasco, mi gran amigo mexicano, él tenía muy buenas relaciones con todos los empresarios de Estados Unidos. Un empresario en México tenía el manejo de una gira por Sudamérica de Jackson que iría a Argentina y a Brasil. Y ellos pensaron en que se podría hacer una parada en Venezuela o Colombia, Raúl me llamó y me invitó a México para hablar con ese empresario".

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Explicó que “existió la posibilidad real de que Michael Jackson estuviera acá y cantara unas cuatro canciones. Viajé, nos reunimos, pero finalmente no se pudo hacer esa parada en Venezuela ni en Colombia, pero sí se intentó.

Reveló que realmente lo que pasó es que cuando el tema de venir a Colombia o Venezuela llegó a estudio del equipo cercano a Jackson se negó esa posibilidad a pesar de que el empresario era el dueño de la gira.

Esa decisión del equipo cercano al Rey del Pop fue lo que impidió que viajara a Colombia al estudio de Jorge Barón para grabar dicho programa que hubiera sido histórico en nuestro país.