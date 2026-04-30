Viernes, 1 de mayo de 2026
ISSN 2745-2794
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Sin Filtro con Jorge Barón: las historias detrás de la leyenda de la TV colombiana
Estas son las historias detrás del hombre que construyó un sueño en la radio y la televisión con base en la persistencia, la disciplina y el trabajo.