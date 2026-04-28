‘Michael’ rompe récords: la biopic se convierte en el estreno más taquillero superando a ‘Oppenheimer’ y ‘Bohemian Rhapsody’

La película biográfica Michael, que relata la vida y ascenso de Michael Jackson, ha transformado el panorama del cine en su primer fin de semana. Con una recaudación de 217 millones de dólares a nivel mundial, la cinta protagonizada por Jaafar Jackson se ha posicionado como el estreno más exitoso en la historia para una producción de biopic.

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De acuerdo con datos reportados por fuentes de la industria como Variety y Box Office Mojo, el filme distribuido por Lionsgate en Estados Unidos y Canadá logró 97 millones de dólares en el mercado doméstico, mientras que los mercados internacionales aportaron 120 millones adicionales. Estas cifras sitúan a ‘Michael’ por encima de otros hitos del cine biográfico.

Anteriormente, el récord para una biografía musical lo ostentaba Bohemian Rhapsody (2018), centrada en Freddie Mercury, con un estreno mundial de 124 millones de dólares. Incluso en el ámbito de las biografías de cualquier género, ‘Michael’ ha logrado superar los 180 millones que registró Oppenheimer en 2024, consolidando el interés masivo que aún despierta la figura del intérprete de Thriller.

Uno de los puntos de mayor análisis para los expertos culturales es la brecha entre la recepción de la prensa y la del público general. Mientras que la plataforma Rotten Tomatoes registra una calificación de apenas el 38% por parte de los críticos —quienes señalan una supuesta falta de profundidad en los conflictos más polémicos del artista y una visión “suavizada” de su vida—, los espectadores han respondido de manera opuesta.

Según datos de CinemaScore, que realiza encuestas directas a los asistentes a las salas de cine, la película obtuvo una calificación de ‘A-’. Por su parte, PostTrak reveló que el 61% de los compradores de entradas fueron mujeres y el 66% correspondía a un público mayor de 25 años. Adam Fogelson, presidente de Lionsgate, destacó que estos números reflejan una conexión transversal en todos los grupos demográficos, subrayando que la audiencia “lo está pasando muy bien”.

La cinta marca el debut actoral de Jaafar Jackson, sobrino del cantante e hijo de Jermaine Jackson. Su interpretación ha sido uno de los puntos más comentados, destacando su capacidad para emular los movimientos y la voz del “Rey del Pop”.

Con una inversión estimada de 180 millones de dólares, la película ya ha superado su costo de producción en tan solo cinco días de exhibición, lo que garantiza su rentabilidad a largo plazo. En el ranking general del año, la cinta se ubica solo por detrás de éxitos masivos como la secuela de ‘Super Mario’, demostrando que el formato de biopic musical sigue siendo una de las apuestas más seguras para Hollywood.

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El éxito de ‘Michael’ se enmarca en una década donde las historias de íconos musicales han dominado la cartelera. Desde las vidas de Elvis Presley y Amy Winehouse hasta las próximas producciones sobre Bruce Springsteen o Bob Dylan, el género busca capitalizar la nostalgia y el fenómeno fan.

Sin embargo, el caso de Jackson es singular. Pese a las décadas transcurridas desde sus años de mayor gloria y las controversias que rodearon su vida personal, la respuesta en taquilla sugiere que su impacto cultural permanece intacto para las nuevas generaciones. La próxima semana, con el estreno de otras producciones de alto perfil, se pondrá a prueba la resistencia de ‘Michael’ en las salas de cine, aunque los analistas ya apuntan a que podría acercarse a la barrera de los 1.000 millones de dólares al finalizar su recorrido comercial.