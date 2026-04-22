Ella es Alejandra Martínez, la colombiana que tuvo hijos con dos hermanos de Michael Jackson

En la historia de la música pop, pocas familias han sido tan investigadas, admiradas y rodeadas de misterio como el clan Jackson. Sin embargo, dentro de esa intrincada red de fama y talento, existe un capítulo fascinante con sello latino que ha vuelto a cobrar relevancia mundial: la vida de Alejandra Martínez. Esta mujer colombiana no solo robó el corazón de dos de los hermanos de Michael Jackson, sino que también vivió durante 22 años en la icónica mansión familiar. Además, es la madre del joven que ahora tiene la responsabilidad de encarnar al Rey del Pop en la pantalla grande.

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La historia de Alejandra con los Jackson parece sacada de una película. Nacida en Colombia, llegó a Los Ángeles persiguiendo el sueño americano. A finales de los 80, conoció a Randy Jackson, el hermano menor de Michael, y de esa relación nacieron dos hijos: Genevieve y Steven Randall Jr.

El verdadero escándalo estalló años después, cuando Alejandra, tras separarse de Randy, inició un romance y se casó en secreto en 1995 con Jermaine Jackson, el hermano mayor de Randy. Este inusual giro amoroso causó una gran tensión dentro de la familia. Con Jermaine, Alejandra tuvo dos hijos más, Jaafar y Jermajesty, y adoptó a un niño llamado Donte.

Durante más de veinte años, Alejandra vivió en Hayvenhurst, la famosa mansión de los Jackson en Encino, California. No solo vivió con la matriarca, Katherine Jackson, sino que también vio de cerca las rarezas, el talento y la fragilidad de su cuñado, Michael Jackson.

En varias entrevistas y en su autobiografía, la colombiana ha compartido detalles sobre su vida en un hogar constantemente asediado por la prensa, pero que de puertas adentro ofrecía un refugio. Alejandra crió a sus hijos bajo la sombra de la mayor estrella musical del mundo, integrándose a una dinámica familiar que oscilaba entre el lujo extremo y las profundas crisis legales y personales que enfrentó la familia durante los años 90 y 2000. Su salida de la mansión tras su amargo divorcio de Jermaine fue un evento altamente mediático, marcando el fin de un capítulo de 22 años en el corazón del pop.

Hoy, el nombre de Alejandra Martínez vuelve a estar en los titulares internacionales gracias a su hijo Jaafar Jackson. El joven, que lleva con orgullo la herencia afroamericana y colombiana de sus padres, fue el elegido para interpretar a su tío en la esperadísima película biográfica Michael.

La elección de Jaafar no fue casualidad. Quienes lo conocen aseguran que no solo heredó el innegable talento vocal y la destreza para el baile de la familia de su padre, sino también la disciplina y la resiliencia de su madre colombiana. Las primeras imágenes de la producción han dejado al mundo boquiabierto por el asombroso parecido físico y en los movimientos entre sobrino y tío.

El resurgimiento de esta historia es un recordatorio de que, detrás de los focos cegadores de la industria del entretenimiento estadounidense, una mujer colombiana supo navegar las turbulentas aguas de la fama mundial, protegiendo a su familia y entregando al mundo al heredero que hoy mantiene vivo el legado inigualable de Michael Jackson.