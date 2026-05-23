‘Michael’ arrasa en los cines y revive el debate sobre el lado más polémico del rey del pop

A menos de un mes de su estreno, la producción superó los 700 millones de dólares en recaudación mundial y recuperó el primer lugar de la taquilla internacional, consolidándose como el mayor éxito comercial del año hasta ahora.

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Según cifras de la industria, la cinta acumula cerca de 704 millones de dólares en ingresos globales, de los cuales más de 282 millones provienen de Estados Unidos y alrededor de 421 millones de mercados internacionales. Además, se convirtió en apenas la segunda película de 2026 en superar la barrera de los 700 millones de dólares.

Dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del fallecido cantante, la producción narra el ascenso artístico del artista desde sus inicios con los Jackson 5 hasta la época del álbum Bad y la gira mundial de finales de los años 80. El largometraje concluye antes de los episodios más controvertidos de su vida, una decisión que ha generado críticas y debate entre especialistas y seguidores.

El desempeño en taquilla ha sido tan contundente que en Hollywood ya se habla abiertamente de una segunda entrega. Miles Teller, quien interpreta al abogado John Branca, aseguró recientemente que existe interés en continuar la historia y abordar los años posteriores de la carrera de Jackson. De hecho, parte del material grabado para la película original podría reutilizarse en una eventual secuela.

Las polémicas que siguen rodeando a Michael Jackson

El renovado interés por la figura del cantante también ha traído nuevamente a la conversación pública las acusaciones de abuso sexual infantil que persiguieron a Jackson durante décadas.

La más conocida surgió en 1993, cuando fue señalado por la familia de Jordan Chandler. El caso no llegó a juicio penal y terminó con un acuerdo económico extrajudicial. Posteriormente, en 2005, el artista enfrentó otro proceso judicial por acusaciones similares y fue absuelto de todos los cargos por un jurado en California.

Años después de su muerte, ocurrida en 2009, las controversias volvieron a cobrar fuerza con el documental Leaving Neverland, estrenado en 2019, en el que Wade Robson y James Safechuck aseguraron haber sido víctimas de abusos cuando eran menores. Las acusaciones fueron rechazadas por la familia y el patrimonio del cantante, que han defendido reiteradamente su inocencia.

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Precisamente por la sensibilidad de estos episodios, diversos medios estadounidenses revelaron que durante la producción de Michael fue necesario modificar parte del guion y rehacer segmentos del tercer acto, debido a asuntos legales relacionados con antiguas denuncias. El resultado fue una historia centrada principalmente en el ascenso artístico del intérprete de éxitos como Thriller, Billie Jean y Beat It.

Mientras el debate continúa, el éxito comercial de la película demuestra que, casi dos décadas después de su muerte, Michael Jackson sigue siendo una de las figuras más influyentes y discutidas de la cultura popular mundial.