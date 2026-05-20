Quizá a muchas personas, cuando se les menciona el nombre de Miguel de Cervantes Saavedra, les vengan recuerdos vagos a la cabeza de las lecciones de español en el colegio y, cómo no, si el mencionado personaje fue el artífice de una de las obras más importantes para la lengua castellana: “El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha”.

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Recientemente se dio a conocer que en la subasta que realizará Durán Arte y Subastas, en España, se incluirá una carta de pago con la firma autógrafa de Miguel de Cervantes Saavedra, siendo esta una oportunidad para que los coleccionistas de documentos históricos pujen por una pieza que ha logrado resistir el paso de los siglos.

Carta de Miguel de Cervantes Saavedra. Foto: Redes sociales Durán Arte y Subastas.

La pieza está fechada a finales del siglo XVI, puntualmente el 8 de julio de 1593, en pleno reinado de Felipe II. Según lo que reza en la descripción difundida por la casa de subastas, el documento es una “carta de pago con firma autógrafa de Miguel de Cervantes en la que declara haber recibido 600 reales de plata de salario por 60 días de trabajo para Andrés de Cerio por la comisión de Isunza”.

Con más de 400 años, esta pieza eclipsa la atención de todos aquellos que sienten afinidad por la historia o la literatura.

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Según Durán Arte y Subastas, “No se conocen manuscritos de Cervantes de naturaleza privada, tales como memorias ni escritos literarios. Los escasos manuscritos auténticos conservados son, como en este caso, documentos de carácter administrativo, y se custodian en instituciones”.

¿Cuánto será el precio de salida de la carta?

De acuerdo con lo consignado en el catálogo de la subasta, el precio de salida será de 120.000 euros, aproximadamente unos 525 millones de pesos colombianos.

Aunque la pieza “reina” de esta subasta es la carta de Cervantes Saavedra, hay otras que resultan muy interesantes, como el segundo tomo de las obras de Sor Juana Inés de la Cruz, la célebre autora mexicana considerada como una de las escritoras más importantes de la época colonial americana.

Además, habrá una selección variada de libros de diferentes épocas que tiene expectantes a bibliófilos alrededor del mundo. La subasta tendrá lugar el miércoles 27 de mayo a las 5 de la tarde, hora de Madrid.

Detalle carta de Miguel de Cervantes Saavedra. Foto: Redes sociales Durán Arte y Subastas

Mercado de documentos históricos en Colombia

En Colombia existe un sector muy particular de la población que colecciona este tipo de piezas. Por ejemplo, en algunas colecciones privadas reposan documentos de próceres de la independencia como Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander; también hay quienes optan por coleccionar documentos relativos a la Iglesia católica o figuras de poder como virreyes, oidores, entre muchos otros.

En el año 2024, en la casa de subastas Bogotá Auctions, se remató una carta del conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada, misma que levantó gran interés entre los coleccionistas que se encontraban atentos a las pujas. Esta era, según la descripción publicada por la casa subastadora, una “carta manuscrita fechada el 20 de febrero de 1558 y dirigida al Rey de España”.

Firma Manuscrita de Gonzalo Jiménez de Quesada. Foto: Bogotá Auctions API

Además, se mencionaba en la descripción que “Según Raimundo Rivas (El Gráfico, No. 609, 1922), esta es una de las dos cartas conocidas de Jiménez de Quesada enviadas al Rey antes de 1550; la otra se encuentra en el Archivo de Indias, en Sevilla”.

Se dice que “en su carta, Quesada sugiere ideas para mejorar las condiciones del Nuevo Reino, como el nombramiento de un juez pesquisidor que pasara a Indias a castigar los malos tratamientos hechos a los indígenas; la prohibición de cargar a los naturales como si fuesen cabalgaduras y castigos para quienes los martirizan; sugería una manera racional y equitativa de cobrar tributos y la prohibición a los encomenderos de dividir los repartimientos de indios”.

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Esta pieza es una fuente primaria de información para poder comprender cómo operaron aquellos años en los que los conquistadores hicieron presencia en el territorio “descubierto”.

El manuscrito tenía como precio de salida 20 millones de pesos; sin embargo, alcanzó la cuantiosa suma de 110 millones de pesos, más comisión.