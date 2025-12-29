Cultura

Importante documento histórico del Sabio Caldas será subastado: Probablemente, uno de los más importantes en manos privadas

Se subastará el manuscrito original del memorial de Francisco José de Caldas, probablemente el documento más importante de la historia científica de Colombia que aún está en manos privadas.

GoogleSiga todas las noticias de la cultura en Discover, manténgase al día con las novedades

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

29 de diciembre de 2025, 10:25 p. m.
Se subastará memorial de Francisco José de Caldas.
Se subastará memorial de Francisco José de Caldas. Foto: Getty Images/iStockphoto

En Bogotá, se subastará el manuscrito original del memorial de Francisco José de Caldas, que se llevará a cabo el 20 de enero del 2026 y la realizará la casa de subastas Bogotá Auctions.

El memorial de Francisco José de Caldas en su contenido posee observaciones y reclamos relacionados con sus trabajos científicos de la expedición botánica entre 1802 y 1806.

En las exploraciones que se llevaron a cabo desde la cordillera oriental hasta el sur de Ecuador; este también recoge apreciaciones e inconformidades del mismo Caldas frente a ciertos sujetos que hicieron parte de esta labor, de acuerdo con información suministrada por Bogotá Auctions.

La mina de oro colombiana: la artista Olga de Amaral sigue sorprendiendo con los precios a los que llegan sus obras

Esta pieza es sumamente importante para la historia científica colombiana, pues incluye datos reveladores de una de las hazañas científicas más importantes de la historia colombiana.

Arcadia

¿Cuándo comienza el Año Nuevo Chino 2026? Esta es la fecha exacta

Arte

Almanaque Bristol: qué es y la historia de cómo nace este anuario

Arcadia

El poderoso salmo para realizar este 31 de diciembre en familia

Arcadia

¿Qué pasa si me meto debajo de la mesa en Año Nuevo? Y por qué este ritual es tan celebrado en Colombia

Arcadia

Cómo iniciar el 2026 lleno de energía: los 7 rituales que cambiarán de forma radical su año

Arcadia

El sencillo ritual del Feng Shui que debe realizar para atraer amor y abundancia en 2026

Arcadia

Pluribus podría tener una segunda temporada; ¿cuándo sería su estreno? Esto es lo que se sabe

Consumo inteligente

Dian anuncia subasta de joyas, metales preciosos, relojes, vehículos, motocicletas y maquinaria industrial

Macroeconomía

Millonaria estafa con subastas de vehículos en Colombia: Dian denuncia suplantación de la entidad

Macroeconomía

Compre joyas, muebles y hasta maquinaria industrial más barato: Dian anunció nueva subasta en agosto

Este manuscrito fechado en 1808 es uno de los más importantes puestos en subasta hasta el momento, permanecía en el archivo privado de la familia Pombo y estará en búsqueda de un nuevo resguardo.

Hasta el momento el memorial de Caldas permanecía con paradero desconocido, lo único que se conocía de este era la transcripción publicada en 1848, y en este momento está buscando irse con el mejor postor.

En la subasta donde se ofertará este documento también hay otros de suma importancia, como uno firmado por Francisco de Paula Santander.

También hay piezas de arte como un retrato de Simón Bolívar atribuido a José Gil de Castro con una datación aproximada de 1827, época en la que el Libertador Simón Bolívar todavía estaba con vida.

Francisco José de Caldas, nació en la ciudad de Popayán en el año de 1768, es considerado el primer científico criollo y prócer de la independencia de Colombia.

Estudió en el Colegio Seminario de Popayán Latinidad y Filosofía, en Santafé estudió derecho en el Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario.

Conoció en Quito al famoso Alejandro von Humboldt y Aimé Bonpland.

x
Importante documento del Sabio Caldas será subastado. Foto: De Agostini via Getty Images

A finales del año de 1805 este fue vinculado como astrónomo a la Real Expedición Botánica, este fue partícipe de diferentes maneras en el movimiento patriota que buscaba la emancipación de la Nueva Granada del imperio español.

La huida del convento: la exposición que rinde homenaje a la artista Débora Arango

Este fue tomado preso en la batalla de la Cuchilla del Tambo, condenado a muerte en 1816 y fusilado, de acuerdo con información presentada por Banrepcultural.

Este documento que será puesto en subasta es una pequeña parte de la historia científica colombiana y según lo descrito por la casa de subastas, “quizá, el documento más relevante de la historia científica colombiana aún en manos privadas”.

Más de Arcadia

x

Importante documento histórico del Sabio Caldas será subastado: Probablemente, uno de los más importantes en manos privadas

El mundo le da la bienvenida al Año Nuevo Chino 2025

¿Cuándo comienza el Año Nuevo Chino 2026? Esta es la fecha exacta

Almanaque Bristol

Almanaque Bristol: qué es y la historia de cómo nace este anuario

Biblia

El poderoso salmo para realizar este 31 de diciembre en familia

Esta es la razón por la que las personas se meten debajo de la mesa en Año Nuevo

¿Qué pasa si me meto debajo de la mesa en Año Nuevo? Y por qué este ritual es tan celebrado en Colombia

Rituales de Año Nuevo

Cómo iniciar el 2026 lleno de energía: los 7 rituales que cambiarán de forma radical su año

Este año, se puede dar la bienvenida a la temporada festiva con un toque especial al conocer el sencillo ritual del Feng Shui para atraer amor en 2026.

El sencillo ritual del Feng Shui que debe realizar para atraer amor y abundancia en 2026

Karolina Wydra y Samba Schutte en 'Pluribus'.

Pluribus podría tener una segunda temporada; ¿cuándo sería su estreno? Esto es lo que se sabe

Estas son algunas de las producciones que puede ver en Netflix en el mes de diciembre.

Netflix iniciará 2026 con un catálogo recargado: producciones que llegarán a la plataforma del 1 al 4 de enero

Bidgerton temporada 4 llega en 2026

Netflix no se guarda nada: Bridgerton regresa como la joya de la corona

Noticias Destacadas