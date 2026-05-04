Bogotá remata apartamentos y lotes desde 25 millones de pesos: así puede acceder a las subastas del Distrito

Apartamentos, locales y lotes desde 25 millones de pesos hacen parte del nuevo portafolio del Distrito.

El proceso no es una compra tradicional y exige el ingreso a las plataformas estatales y el cumplimiento de requisitos específicos.

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Venta de inmuebles del Distrito: ¿cómo funciona el proceso oficial?

La venta de inmuebles públicos en la Alcaldía de Bogotá abrió en mayo de 2026 una ventana poco común en el mercado inmobiliario: apartamentos, locales, lotes e incluso participaciones en edificaciones con precios que parten desde los 25 millones de pesos.

La iniciativa, gestionada por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, busca desprenderse de activos que ya no cumplen funciones administrativas.

Pero su objetivo también se enfoca en dinamizar la inversión ciudadana en bienes raíces bajo esquemas públicos y transparentes.

De acuerdo con información del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) y la plataforma SECOP II, el proceso no corresponde a una venta inmobiliaria convencional.

Es un esquema que combina subastas y convocatorias públicas a través de sistemas oficiales, lo que implica reglas específicas para los interesados.

El portafolio disponible incluye desde pequeños espacios hasta propiedades de mayor tamaño ubicadas en distintas localidades de la ciudad.

Este tipo de activos, según las autoridades distritales, corresponde a bienes que ya no son requeridos para el funcionamiento del Estado, lo que habilita su comercialización.

La diversidad de la oferta, que incluye apartamentos, locales comerciales y terrenos, responde a la naturaleza heterogénea del inventario público administrado por el DADEP.

Más allá del precio base, expertos en mercado inmobiliario coinciden en que estos procesos pueden representar oportunidades de inversión por debajo del valor comercial.

Aunque también implican mayores exigencias en términos de información, trámites y capacidad de pago inmediato.

Compra de vivienda y cálculo de inversión en procesos de subasta pública promovidos por la Alcaldía de Bogotá. Foto: Tomada de Colprensa.

¿Cómo funciona el proceso de compra?

El mecanismo inicia en el llamado Portal Inmobiliario de Bogotá, https://portalinmobiliario.dadep.gov.co/, una plataforma oficial donde los ciudadanos pueden consultar el catálogo completo de bienes disponibles.

Desde allí, el interesado debe seleccionar la propiedad, revisar sus condiciones técnicas y jurídicas, y manifestar su interés para acceder al instructivo del proceso.

Uno de los puntos clave es que la compra no se realiza directamente como en una inmobiliaria tradicional.

En cambio, el proceso continúa en el sistema de contratación pública SECOP II, donde los usuarios deben registrarse como proveedores del Estado y participar en la subasta o convocatoria correspondiente.

Este modelo responde a estándares de transparencia en la gestión de bienes públicos.

Desde el punto de vista económico, la venta de estos inmuebles se presenta como una alternativa atractiva para inversionistas que buscan precios por debajo del mercado o propiedades con potencial de valorización.

La ubicación en distintas zonas de Bogotá añade un componente estratégico, especialmente en sectores con desarrollo urbano o proyección de infraestructura.

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Al tratarse de bienes públicos, algunos predios pueden tener condiciones particulares, como limitaciones de uso, porcentajes de propiedad o necesidades de adecuación.

Por eso, la revisión detallada de la ficha técnica y jurídica de cada inmueble resulta esencial antes de participar.

También es clave considerar los costos adicionales asociados a la compra de un inmueble en Colombia, como gastos notariales, impuestos y otros trámites legales, que pueden incrementar el valor final de la inversión.

La decisión de la Alcaldía de Bogotá de poner en venta estos activos refleja una política de optimización del patrimonio público: liberar bienes improductivos y convertirlos en recursos económicos para la ciudad.