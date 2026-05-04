El Ejército Nacional abrió la segunda convocatoria del año para que los colombianos presten el servicio militar. Tras la expedición del Decreto 1075 de 2025, se establecieron cinco cambios en las condiciones de esta labor con la patria.

Desde el 1 de mayo, los colombianos que tienen entre 18 y 24 años deben presentarse en el distrito militar para iniciar su proceso de incorporación en el Ejército Nacional. Se habilitaron 13.694 cupos para hombres y 1.296 para mujeres.

Mujeres embarazadas no podrán ser retiradas del servicio militar voluntario: Corte Constitucional

Los jóvenes que cumplan con las condiciones contarán con un auxilio mensual equivalente a un salario mínimo legal vigente ($1.750.905) y, al finalizar, recibirán un smmlv y una bonificación de aproximadamente $2′600.000.

Cambios en el servicio militar

Los jóvenes ya no deben irse apenas se termine su servicio.

El esquema tradicional establecía que, una vez cumplido el tiempo obligatorio, el joven debía salir automáticamente del servicio militar. Mientras que con las nuevas condiciones, los soldados podrán solicitar una prórroga voluntaria para permanecer más tiempo dentro de las Fuerzas Militares.

La extensión podrá durar entre 6 y 12 meses.

El decreto establece límites claros para esa permanencia adicional. La extensión autorizada podrá ser de mínimo 6 meses y máximo 12 meses.

Solo se podrá solicitar una vez la extensión.

La norma aclara que esta prórroga no será indefinida. Cada soldado únicamente podrá acceder a esta extensión una sola vez durante su permanencia en el servicio militar. Con esto, el Gobierno busca evitar permanencias prolongadas sin vinculación formal a la carrera militar.

Los jóvenes podrán desistir de la extensión.

La prórroga voluntaria no obliga al soldado a permanecer hasta el final. Esta norma permite que el joven desista de la solicitud en cualquier momento.

La bonificación ahora es más alta.

Uno de los cambios más importantes es el aumento progresivo del dinero que reciben los jóvenes que prestan servicio militar. En 2024, el salario equivalía al 50 %; en 2025, al 70 % y, desde este año, al 100 % de un smmlv.

Paso a paso para postularse a la convocatoria

Inscribirse en la página web www.libretamilitar.mil.co. Registrar un correo electrónico y asignar una clave válida por siete días. Completar los formularios de datos personales, familiares y académicos solicitados por el sistema, y seguir las instrucciones. Si no presentan novedad en la inscripción, serán citados por el Distrito Militar para continuar con el proceso.

Anuncian convocatoria para prestar el servicio militar con 15.000 cupos disponibles: estos son los beneficios

Las mujeres deberán añadir la presentación de una prueba de laboratorio de gravidez negativa, tomada ocho días antes de la incorporación.

Las reformas hacen parte de una estrategia del Ministerio de Defensa para modernizar el sistema y ofrecer más incentivos a los jóvenes. El Gobierno ha insistido en que los cambios buscan fortalecer derechos, mejorar las condiciones económicas y permitir decisiones más voluntarias dentro del servicio militar.