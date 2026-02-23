El Ejército Nacional de Colombia invita a los hombres y mujeres que deseen prestar el servicio militar a presentarse a la primera convocatoria que se realiza este 2026. El miércoles 25 de febrero es el último día hábil para que los y las jóvenes se postulen para hacer parte de la institución nacional de defensa colombiana.

Se pueden presentar hombres y mujeres que tengan entre 18 y 23 años de edad; solo pueden aplicar los jóvenes hasta un día antes de cumplir los 24 años. Quienes presten el servicio militar recibirán mensualmente una bonificación equivalente a un salario mínimo mensual vigente, es decir, $1.750.905, además de un incentivo monetario extra al finalizar el periodo.

Requisitos para prestar el servicio militar en Colombia

Ser colombiano.

Ser mayor de 18 años o hasta faltando un día para los 24 años.

Inscribirse en la página web www.libretamilitar.mil.co.

Registrar un correo electrónico y asignar una clave, que estará vigente por los próximos siete días.

Completar los formularios de datos personales, familiares y académicos que le solicite el sistema.

Tras seguir las instrucciones, si no presenta novedad en la inscripción, será citado por el Distrito Militar para continuar con el proceso.

Estos son los requisitos para los postulantes de sexo masculino y femenino; sin embargo, las mujeres deben agregar un último paso que corresponde a una prueba de laboratorio para evidenciar si está o no embarazada, 8 días antes de la incorporación.

Las Fuerzas Militares de Colombia cuentan con más de 223.150 miembros activos al servicio del país. Foto: EL PAÍS

Beneficios de prestar el servicio militar en Colombia

Bonificación final correspondiente a 1,5 SMLMV, equivalente a $2.626.357.

Acceso a servicios de salud prioritaria o general y atención de necesidades básicas.

Estadía y alimentación con estándares de calidad establecidos por el comité de nutrición.

Bancarización y manejo de productos financieros básicos, lo que ayuda a construir historial crediticio.

Descuentos en almacenes, restaurantes y tiendas gracias a alianzas comerciales.

Transporte al lugar de destinación, sostenimiento durante el desplazamiento y regreso al domicilio al finalizar el servicio.

Acceso a programas de formación laboral y técnica con el SENA o instituciones vinculadas.

Acceso a líneas de crédito especial con el Icetex.

Descuento y estudio institucional para el otorgamiento de matrícula cero, financiada en las carreras militares y policiales (oficial, suboficial y soldado profesional).

El tiempo de servicio será contabilizado para la sumatoria de semanas de cotización en fondos de pensión públicos y privados.

En instituciones de la Fuerza Pública, el tiempo de servicio será computado para cesantías y prima de antigüedad, conforme a la ley.

Priorización en programas y políticas de generación de empleo y promoción del enganche laboral.

Prioridad para acceder a cursos de capacitación en el marco de las políticas del Servicio Público de Empleo.

Capacitación para la adaptación al regreso a casa durante el último mes de servicio.

Posibilidad de extender voluntariamente el servicio militar hasta por 12 meses adicionales, conservando todos los beneficios, derechos y deberes establecidos por la ley.

¿Es obligatorio prestar el servicio militar en Colombia?

Según lo establecido por la ley 1861 de 2017, los hombres y las mujeres de Colombia no están en la obligación de prestar el servicio, pero las personas de sexo masculino sí deben regular su condición y tener su libreta militar.

Mujeres embarazadas no podrán ser retiradas del servicio militar voluntario: Corte Constitucional

Sin embargo, las tradicionalmente conocidas “batidas” ya no son conocidas para reclutar ciudadanos; además, esto ya no es un requisito para trabajar en el sector privado.