Confidencial

Este será el sueldo que recibirán los jóvenes que presten el servicio militar en el 2026

Además de la bonificación mensual, tendrán derecho a servicios médicos y formación académica, según el Ejército.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
14 de enero de 2026, 10:14 p. m.
Este será el sueldo que recibirán los jóvenes que presten el servicio militar en el 2026.
Este será el sueldo que recibirán los jóvenes que presten el servicio militar en el 2026. Foto: EL PAÍS

El Ejército abrió la convocatoria para que jóvenes mayores de 18 años de edad presente el servicio militar. El comandante de la institución, el general Royer Gómez, indicó que quienes se incorporen recibirán un sueldo mensual de más de 1.700.000 pesos.

Así mismo, indicó el alto mando, que los nuevos integrantes de la institución tendrá servicio médico, formación académica y la posibilidad de matricula sin costo para seguir la carrera para convertirse en oficial o suboficial.

El general Gómez indicó que para postularse, se encuentran disponibles las unidades militares a nivel nacional a las cuales los interesados puede acudir para recibir toda la información.

Señaló el alto mando militar, que quienes sean aptos, harán parte del primer contingente del 2026 a partir del próximo primero de febrero. Agregó que el tiempo en servicio será reconocido como experiencia laboral y cotización a pensión.

Confidenciales

Abogado David Cote demanda el decreto de emergencia económica: “Si dejamos pasar esta, el día de mañana gobernarán sin Congreso”

Confidenciales

Juan Daniel Oviedo le sale al paso a ofensas de Claudia López: “No está en ningún lado… solo en AyClaud"

Confidenciales

María Fernanda Cabal visitó la Casa Blanca y se reunió con congresistas republicanos

Confidenciales

Presidente de Ecopetrol denuncia suplantación de identidad y pide ignorar mensajes de cuenta falsa

Confidenciales

Así va el corredor internacional de Juan Mina, un eje del desarrollo vial e industrial de Barranquilla

Confidenciales

Iván Duque, en el Consejo Asesor de Geopolítica de McKinsey, junto a Antony J. Blinken y Condoleezza Rice

Confidenciales

MinTrabajo, Antonio Sanguino, tilda de “opositor político de extrema derecha” a dirigente gremial: “Egoísmo para nada inteligente”

Nación

“Fue víctima de una información falsa”: minDefensa sobre caso de espionaje al ministro de Justicia, Andrés Idárraga

Nación

Jóvenes entre 18 y 22 años conformaban facción de Calarcá que se desmovilizó

Cali

Golpe a la criminalidad en Palmira: capturan a alias Jetse y El Viejo en operativo conjunto de Policía, Fiscalía y Ejército

Más de Confidenciales

Las Fuerzas Militares de Colombia cuentan con más de 223.150 miembros activos al servicio del país.

Este será el sueldo que recibirán los jóvenes que presten el servicio militar en el 2026

Abogado David Cote demanda el decreto de emergencia económica

Abogado David Cote demanda el decreto de emergencia económica: “Si dejamos pasar esta, el día de mañana gobernarán sin Congreso”

Claudia López y Juan Daniel Oviedo

Juan Daniel Oviedo le sale al paso a ofensas de Claudia López: “No está en ningún lado… solo en AyClaud"

María Fernanda Cabal visitó la Casa Blanca

María Fernanda Cabal visitó la Casa Blanca y se reunió con congresistas republicanos

Ricardo RoaPresidente de Ecopetrol

Presidente de Ecopetrol denuncia suplantación de identidad y pide ignorar mensajes de cuenta falsa

Obra en el Atlántico.

Así va el corredor internacional de Juan Mina, un eje del desarrollo vial e industrial de Barranquilla

.

Iván Duque, en el Consejo Asesor de Geopolítica de McKinsey, junto a Antony J. Blinken y Condoleezza Rice

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, el 23 de diciembre de 2025 en la Casa de Nariño, en Bogotá

MinTrabajo, Antonio Sanguino, tilda de “opositor político de extrema derecha” a dirigente gremial: “Egoísmo para nada inteligente”

El Congreso está a punto de conciliar un proyecto de ley que le permite al presidente de la república tener más poder en el reintegro de generales retirados de la Policía.

¿Remezón interno en la Policía? Se alistan cambios en varias direcciones

Irene Vélez asumió como encargada tras la renuncia de Lena Estrada.

Irene Vélez se desahoga en X: “Yo sí que puedo hablar de bullying ... A mí no se me olvida su odio clasista y misógino”

Noticias Destacadas