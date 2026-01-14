Este será el sueldo que recibirán los jóvenes que presten el servicio militar en el 2026.

El Ejército abrió la convocatoria para que jóvenes mayores de 18 años de edad presente el servicio militar. El comandante de la institución, el general Royer Gómez, indicó que quienes se incorporen recibirán un sueldo mensual de más de 1.700.000 pesos.

Así mismo, indicó el alto mando, que los nuevos integrantes de la institución tendrá servicio médico, formación académica y la posibilidad de matricula sin costo para seguir la carrera para convertirse en oficial o suboficial.

El general Gómez indicó que para postularse, se encuentran disponibles las unidades militares a nivel nacional a las cuales los interesados puede acudir para recibir toda la información.

Señaló el alto mando militar, que quienes sean aptos, harán parte del primer contingente del 2026 a partir del próximo primero de febrero. Agregó que el tiempo en servicio será reconocido como experiencia laboral y cotización a pensión.