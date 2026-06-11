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Abelardo de la Espriella, con el 90% de posibilidades de llegar a la Presidencia, según la plataforma Kalshi. Las opciones de Iván Cepeda son del 10%

La plataforma que ofrece predicciones en diferentes áreas sigue captando la atención de los seguidores de la contienda presidencial.

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Redacción CONFIDENCIALES
11 de junio de 2026 a las 8:36 p. m.
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Foto: Semana

A menos de once días de la segunda vuelta presidencial, los resultados de las encuestas y de las mediciones de plataformas muestran un fortalecimiento de la campaña de Abelardo de la Espriella.

En este caso, hay un ascenso en la intención de voto por De la Espriella, según la plataforma Kalshi.

Los resultados muestran que Abelardo de la Espriella tiene un 90 % de probabilidad de llegar a la Presidencia, mientras que Iván Cepeda cuenta con un 10 %.

Plataforma Kalshi.
Plataforma Kalshi. Foto: Plataforma Kalshi.

Kalshi es una plataforma de apuestas sobre deportes, asuntos culturales, indicadores económicos y sucesos políticos cuya base está en Nueva York.