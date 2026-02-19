NACIÓN

Sale a la luz historia de militar colombiano que falleció en Ucrania: habló su familia

Su círculo cercano pide ayuda para traer su cuerpo de vuelta.

Redacción Semana
19 de febrero de 2026, 10:17 p. m.
Según la Embajada de Colombia en Londres, 51 colombianos que han participado en la guerra de Ucrania contra Rusia han muerto en combate.
Foto: Anadolu via AFP

Luis David Montes era un ciudadano colombiano que recientemente falleció en medio del conflicto armado que protagonizan Rusia y Ucrania.

Montes era oriundo de Ginebra, Valle del Cauca, y tenía 26 años de edad al momento de su desceso. Se marchó en el mes de septiembre de 2025 en búsqueda de una mejor oportunidad financiera para darles a su hija y familiares cercanos una mejor calidad de vida, según reportó El Tiempo.

Pero el valluno que había cursado su servicio militar en Colombia, con apenas cuatro meses en el país europeo, tuvo que ir al campo de batalla y ponerse frente a frente contra los soldados rusos.

El último día que la familia de Montes tuvo comunicación con él fue el pasado jueves, 12 de febrero; en dicho mensaje anunció que al día siguiente entraría en labores de combate y fue justamente ese viernes, 13 de febrero, que los padres del colombiano recibieron la noticia de que su hijo había sido herido en el frente de batalla y posteriormente trasladado a un centro de atención para ser tratado, pero en dicho lugar no pudo aferrarse a la vida y pereció.

La gente pasa un cráter y daña coches cerca de un edificio de apartamentos después de un ataque ruso en Zaporizhzhia, Ucrania. Miércoles 28 de enero de 2026.
El conflicto entre Rusia y Ucrania lleva cerca de 1457 días. Foto: AP

En Colombia, el joven de 26 años laboraba como vigilante y se marchó a Europa con la esperanza de que lo aprendido en medio de su servicio militar le bastaría para poder sobrevivir a uno de los conflictos armados que más deja víctimas fatales en el mundo actualmente.

El deceso de Luis Montes no solo dejó un vacío irrevocable en los corazones de sus padres, hija, familiares y amigos, sino también un gran inconveniente en cuanto a la gestión y traslado de su cuerpo nuevamente a Colombia.

Rusia y Ucrania mueven el tablero diplomático con un intercambio de prisioneros en Abu Dabi

Puesto que por medio de redes sociales la familia Montes Tintinago ha clamado por ayuda para poder pagar un féretro en Ucrania y un traslado para un país desde el cual el mismo se pueda dirigir de la manera más segura a su tierra natal, Ginebra.

Según reportó la familia, todo este proceso tendría un costo aproximado de entre 40 y 55 millones de pesos, dejando así una deuda impagable de momento. Además, haciendo que sus allegados no puedan realizar un entierro y despedida acorde.

Hasta el momento, las autoridades ucranianas no se han reportado para iniciar el trámite de entrega del cuerpo, por lo que la familia todavía tiene tiempo para recolectar los fondos necesarios para darle el último adiós a Luis Montes.

