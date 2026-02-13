MUNDO

Crece la expectativa: Rusia anuncia cuál será la fecha y el lugar de nuevas conversaciones con Ucrania

Ucrania ha rechazado una retirada unilateral y busca garantías de seguridad.

Redacción Mundo
13 de febrero de 2026, 10:46 a. m.
Volodimir Zelenski y Vladimir Putin
Volodimir Zelenski y Vladimir Putin Foto: Getty Images

Rusia anunció una nueva ronda de conversaciones el 17 y 18 de febrero con representantes de Ucrania y Estados Unidos, para tratar de encontrar una salida al conflicto con Ucrania, que pronto entrará en su quinto año.

Los dos países en guerra ya mantuvieron en Abu Dabi dos rondas de conversaciones, con mediación de Estados Unidos, aunque no han logrado un avance decisivo, ya que Moscú y Kiev mantienen importantes desacuerdos en el delicado tema territorial.

“El próximo ciclo de negociaciones (...) tendrá lugar los días 17 y 18 de febrero en Ginebra, también en formato tripartito entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a la agencia Ria Novosti.

Vladimir Putin junto al portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. (Foto: AFP)
Vladimir Putin junto al portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. (Foto: AFP) Foto: AFP

Peskov dijo que la delegación de Moscú en Ginebra estará encabezada por Vladimir Medinski, un exministro de Cultura de línea dura que lideró negociaciones anteriores en Turquía.

Ucrania confirmó que las conversaciones estaban previstas en Ginebra.

Rusia amenaza con “una respuesta militar a gran escala” si es atacada y enciende las alarmas en toda Europa

“La delegación ucraniana ya ha comenzado a prepararse para esta reunión”, afirmó su principal negociador, Rustem Umerov, jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania.

Indicó que participará en esta reunión el jefe de gabinete de Zelenski y exjefe de inteligencia, Kirilo Budánov, junto con otros numerosos funcionarios.

In this handout photograph taken on February 6, 2026 and released on February 7, 2026 by the Ukrainian Presidential Press Service, Ukraine's President Volodymyr Zelensky chairs a meeting with journalists at his office in Kyiv, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP) / XGTY / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Volodimir Zelenzki, presidente de Ucrania Foto: AFP

En esas negociaciones Rusia se ha mantenido firme en sus demandas de concesiones, que Ucrania rechaza por considerarlas equivalentes a una capitulación.

Rusia presiona para que Ucrania se retire de la parte que controla en la región oriental de Donetsk, alrededor de un 17%.

Ucrania ha rechazado una retirada unilateral y busca garantías de seguridad occidentales sólidas para disuadir a Rusia de relanzar su ofensiva tras cualquier alto el fuego.

Rusia ocupa alrededor de una quinta parte del territorio de Ucrania, incluyendo la península de Crimea que anexó en 2014 y áreas que los separatistas respaldados por Moscú habían tomado antes de 2022.

Militares ucranianos viajan encima de un vehículo blindado en la frontera entre Rusia y Ucrania en la región de Sumy, Ucrania, el miércoles 14 de agosto de 2024. (Foto AP/Evgeniy Maloletka)
Militares ucranianos viajan encima de un vehículo blindado en la frontera entre Rusia y Ucrania en la región de Sumy, Ucrania, el miércoles 14 de agosto de 2024. (Foto AP/Evgeniy Maloletka) Foto: AP

Al igual que en esa última cita, Kiev y Moscú repetirán delegaciones. La ucraniana estará encabezada por el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umerov, mientras que por parte de Rusia, el asesor económico de Putin, Kirill Dimitriev.

“Trabajaremos en soluciones fundamentales dentro del marco establecido por el jefe de Estado. El objetivo sigue siendo el mismo: una paz estable y duradera”, dijo Umerov, que estará acompañado, entre otros, por el jefe de la oficina presidencial, Kirilo Budanov; o el general de las Fuerzas Armadas, Andri Hnatov.

Con información de AFP y Europa Press*

