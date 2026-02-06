El subdirector del servicio de Inteligencia Militar de Rusia (GRU), Vladimir Alekseyev, fue hospitalizado después de haber resultado herido este viernes en un intento de asesinato en la capital, Moscú, donde fue tiroteado por una persona no identificada.

La portavoz del Comité de Investigación de Rusia, Svetlana Petrenko, dijo que “una persona aún no identificada realizó varios disparos” contra el teniente general Alekseyev en un edificio residencial en Volokolasmkoye, situado en la capital, antes de “escapar del lugar”.

También dijo que las autoridades han abierto un caso por intento de asesinato y posesión ilegal de armas, y ha resaltado que Alekseyev se encuentra hospitalizado, sin que por ahora haya más detalles sobre la gravedad de su estado.

En esta imagen, extraída de un video proporcionado por el Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia el martes 13 de junio de 2023, el teniente general Vladimir Alekseyev habla con militares en un lugar no revelado. (Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia vía AP) Foto: AP

“Investigadores y expertos forenses del Comité de Investigación de Moscú están trabajando en el lugar, revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad e interrogando a testigos”, dijo, antes de insistir en que estas labores buscan “identificar a la persona o personas implicadas en este crimen”.

Sin embargo, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha hablado directamente de un “ataque terrorista” y ha apuntado a Ucrania como responsable, antes de afirmar que “es una confirmación de que el régimen de Zelenski sigue su camino de provocaciones para desestabilizar el proceso de negociaciones”.

Revelan primeras imágenes de uno de los drones ucranianos que intentaron atacar una residencia de Vladimir Putin

Lavrov ha sostenido que Kiev “está preparado para dar cualquier paso para persuadir a sus patrocinadores occidentales (...) para mantener estos esfuerzos para hacer descarrilar (las negociaciones) y evitar que se logre un acuerdo justo”, según ha informado el diario ruso Izvestia.

Sin embargo, el jefe de la diplomacia rusa ha declinado pronunciarse sobre el posible impacto del intento de asesinato de Alekseyev sobre las conversaciones trilaterales, afirmando que “es una decisión que depende de la cúpula”, en referencia al mandatario ruso, Vladimir Putin.

Vista del edificio de apartamentos donde el subjefe de la inteligencia militar rusa, el teniente general Vladimir Alekseyev, fue herido de bala en Moscú, Rusia, el viernes 6 de febrero de 2026. (Foto AP/Pavel Bednyakov) Foto: AP

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha asegurado que “los servicios de seguridad están haciendo su trabajo” tras el incidente y dijo que Putin ha sido informado del intento de asesinato contra Alekseyev. “Esperamos que sobreviva y se recupere. Deseamos que ese sea el caso”, dijo.

“Está claro que los líderes militares y los especialistas altamente cualificados están en riesgo durante una guerra”, ha manifestado durante una rueda de prensa, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax.

“El Kremlin no es quien debe discutir cómo garantizar su seguridad, eso es cuestión de los servicios de seguridad”, ha sostenido, ante preguntas sobre la posibilidad de que estos altos cargos cambien sus lugares de residencia.

Trump plantea la negociación de un tratado nuclear “modernizado” con Rusia, mientras crece la alarma global por el control de armas

Alekseyev es desde 2011 el subdirector de la Oficina Principal del Alto Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, el servicio de Inteligencia Militar, conocido por el acrónimo GRU.

El militar también fue galardonado en 2017 con el título de héroe de Rusia por su papel en la intervención de Moscú en la guerra civil en Siria a partir de 2015.

Por estas acciones, Alekseyev se encuentra bajo sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) desde 2016 y 2019, respectivamente.

Investigadores abandonan un edificio de apartamentos donde el subjefe de la inteligencia militar rusa, el teniente general Vladimir Alekseyev, fue herido de bala en Moscú, Rusia, el viernes 6 de febrero de 2026. (Foto AP/Pavel Bednyakov) Foto: AP

El bloque europeo lo sancionó por su supuesta responsabilidad en el envenenamiento con un agente nervioso en 2018 del antiguo agente ruso Sergei Skripal y su hija Yulia en la ciudad británica de Salisbury.