MUNDO

Atentado en Moscú: balearon al cerebro de la inteligencia militar rusa; se habla de un “ataque terrorista”

Las autoridades han abierto un caso por intento de asesinato y posesión ilegal de armas.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
6 de febrero de 2026, 6:21 p. m.
En esta imagen, tomada de un video distribuido por el Departamento de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia el 23 de junio de 2023, el teniente general Vladimir Alekseyev habla con soldados en un lugar no identificado. (Departamento de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia vía AP)
En esta imagen, tomada de un video distribuido por el Departamento de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia el 23 de junio de 2023, el teniente general Vladimir Alekseyev habla con soldados en un lugar no identificado. (Departamento de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia vía AP) Foto: AP

El subdirector del servicio de Inteligencia Militar de Rusia (GRU), Vladimir Alekseyev, fue hospitalizado después de haber resultado herido este viernes en un intento de asesinato en la capital, Moscú, donde fue tiroteado por una persona no identificada.

La portavoz del Comité de Investigación de Rusia, Svetlana Petrenko, dijo que “una persona aún no identificada realizó varios disparos” contra el teniente general Alekseyev en un edificio residencial en Volokolasmkoye, situado en la capital, antes de “escapar del lugar”.

También dijo que las autoridades han abierto un caso por intento de asesinato y posesión ilegal de armas, y ha resaltado que Alekseyev se encuentra hospitalizado, sin que por ahora haya más detalles sobre la gravedad de su estado.

En esta imagen, extraída de un video proporcionado por el Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia el martes 13 de junio de 2023, el teniente general Vladimir Alekseyev habla con militares en un lugar no revelado. (Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia vía AP)
En esta imagen, extraída de un video proporcionado por el Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia el martes 13 de junio de 2023, el teniente general Vladimir Alekseyev habla con militares en un lugar no revelado. (Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia vía AP) Foto: AP

“Investigadores y expertos forenses del Comité de Investigación de Moscú están trabajando en el lugar, revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad e interrogando a testigos”, dijo, antes de insistir en que estas labores buscan “identificar a la persona o personas implicadas en este crimen”.

Estados Unidos

“Qué miserable sería nuestra existencia”, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, arremetió contra la IA y gigantes tecnológicos

Estados Unidos

UHN Plus lanza ‘¿Cómo votan?’: el medio digital que da a los hispanos el control de su voto en EE. UU.

Estados Unidos

Más de 100 colombianos fueron deportados de los Estados Unidos: vestían uniformes de presos

Estados Unidos

Ola de frío amenaza nuevamente a Nueva York: podría ser potencialmente mortal

Estados Unidos

Super Bowl 2026: así se saborean los ‘snacks’ favoritos en cada estado de EE. UU.

Mundo

La Armada Española activa la alarma tras el avistamiento de buques rusos en aguas nacionales

Nación

Embajador (e) de EE. UU. habló sobre lo que dijo Trump tras la reunión con Petro y publicó un emotivo video

Estados Unidos

La extravagante exigencia de Donald Trump para liberar fondos para proyecto ferroviario entre Nueva York y Nueva Jersey

Estados Unidos

Trump plantea la negociación de un tratado nuclear “modernizado” con Rusia, mientras crece la alarma global por el control de armas

Deportes

Jhon Jáder Durán definió su futuro: tiene nuevo equipo en Europa y firma hasta el Mundial 2026

Sin embargo, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha hablado directamente de un “ataque terrorista” y ha apuntado a Ucrania como responsable, antes de afirmar que “es una confirmación de que el régimen de Zelenski sigue su camino de provocaciones para desestabilizar el proceso de negociaciones”.

Revelan primeras imágenes de uno de los drones ucranianos que intentaron atacar una residencia de Vladimir Putin

Lavrov ha sostenido que Kiev “está preparado para dar cualquier paso para persuadir a sus patrocinadores occidentales (...) para mantener estos esfuerzos para hacer descarrilar (las negociaciones) y evitar que se logre un acuerdo justo”, según ha informado el diario ruso Izvestia.

Sin embargo, el jefe de la diplomacia rusa ha declinado pronunciarse sobre el posible impacto del intento de asesinato de Alekseyev sobre las conversaciones trilaterales, afirmando que “es una decisión que depende de la cúpula”, en referencia al mandatario ruso, Vladimir Putin.

Vista del edificio de apartamentos donde el subjefe de la inteligencia militar rusa, el teniente general Vladimir Alekseyev, fue herido de bala en Moscú, Rusia, el viernes 6 de febrero de 2026. (Foto AP/Pavel Bednyakov)
Vista del edificio de apartamentos donde el subjefe de la inteligencia militar rusa, el teniente general Vladimir Alekseyev, fue herido de bala en Moscú, Rusia, el viernes 6 de febrero de 2026. (Foto AP/Pavel Bednyakov) Foto: AP

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha asegurado que “los servicios de seguridad están haciendo su trabajo” tras el incidente y dijo que Putin ha sido informado del intento de asesinato contra Alekseyev. “Esperamos que sobreviva y se recupere. Deseamos que ese sea el caso”, dijo.

“Está claro que los líderes militares y los especialistas altamente cualificados están en riesgo durante una guerra”, ha manifestado durante una rueda de prensa, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax.

“El Kremlin no es quien debe discutir cómo garantizar su seguridad, eso es cuestión de los servicios de seguridad”, ha sostenido, ante preguntas sobre la posibilidad de que estos altos cargos cambien sus lugares de residencia.

Trump plantea la negociación de un tratado nuclear “modernizado” con Rusia, mientras crece la alarma global por el control de armas

Alekseyev es desde 2011 el subdirector de la Oficina Principal del Alto Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, el servicio de Inteligencia Militar, conocido por el acrónimo GRU.

El militar también fue galardonado en 2017 con el título de héroe de Rusia por su papel en la intervención de Moscú en la guerra civil en Siria a partir de 2015.

Por estas acciones, Alekseyev se encuentra bajo sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) desde 2016 y 2019, respectivamente.

Investigadores abandonan un edificio de apartamentos donde el subjefe de la inteligencia militar rusa, el teniente general Vladimir Alekseyev, fue herido de bala en Moscú, Rusia, el viernes 6 de febrero de 2026. (Foto AP/Pavel Bednyakov)
Investigadores abandonan un edificio de apartamentos donde el subjefe de la inteligencia militar rusa, el teniente general Vladimir Alekseyev, fue herido de bala en Moscú, Rusia, el viernes 6 de febrero de 2026. (Foto AP/Pavel Bednyakov) Foto: AP

El bloque europeo lo sancionó por su supuesta responsabilidad en el envenenamiento con un agente nervioso en 2018 del antiguo agente ruso Sergei Skripal y su hija Yulia en la ciudad británica de Salisbury.

VER MÁS

RusiaMoscú

Más de Mundo

x

“Qué miserable sería nuestra existencia”, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, arremetió contra la IA y gigantes tecnológicos

La nueva herramienta de UHN Plus permite a los hispanos en EE. UU. conocer a sus representantes y cómo votan según su código postal.

UHN Plus lanza ‘¿Cómo votan?’: el medio digital que da a los hispanos el control de su voto en EE. UU.

Casi 100 colombianos fueron deportados de Estados Unidos. Foto: Cancillería

Más de 100 colombianos fueron deportados de los Estados Unidos: vestían uniformes de presos

Se esperan nevadas y bajas temperaturas

Ola de frío amenaza nuevamente a Nueva York: podría ser potencialmente mortal

Los aperitivos más buscados durante el Super Bowl reflejan la diversidad gastronómica de Estados Unidos

Super Bowl 2026: así se saborean los ‘snacks’ favoritos en cada estado de EE. UU.

Buque ruso en inmediaciones de España alerta a la Armada Española

La Armada Española activa la alarma tras el avistamiento de buques rusos en aguas nacionales

John McNamara. Embajador de Estados Unidos

Embajador (e) de EE. UU. habló sobre lo que dijo Trump tras la reunión con Petro y publicó un emotivo video

El ex presidente estadounidense y candidato presidencial republicano Donald Trump habla durante una conferencia de prensa después de ser declarado culpable de cargos de dinero secreto en la Torre Trump en la ciudad de Nueva York el 31 de mayo de 2024. Donald Trump se convirtió en el primer ex presidente estadounidense condenado por un delito después un jurado de Nueva York lo declaró culpable de todos los cargos en su caso de dinero secreto, meses antes de unas elecciones en las que aún podría regresar a la Casa Blanca.

La extravagante exigencia de Donald Trump para liberar fondos para proyecto ferroviario entre Nueva York y Nueva Jersey

En esta imagen, tomada de un video distribuido por el Departamento de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia el 23 de junio de 2023, el teniente general Vladimir Alekseyev habla con soldados en un lugar no identificado. (Departamento de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia vía AP)

Atentado en Moscú: balearon al cerebro de la inteligencia militar rusa; se habla de un “ataque terrorista”

Pasajeros y tripulación del Seven Seas Mariner reciben atención médica a bordo tras brote gastrointestinal.

Autoridades investigan brote de enfermedad gastrointestinal en crucero de lujo con más de 600 pasajeros

Noticias Destacadas