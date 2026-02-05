Estados Unidos

Trump plantea la negociación de un tratado nuclear “modernizado” con Rusia, mientras crece la alarma global por el control de armas

Esta semana venció un tratado entre ambas naciones, que Trump pretende modificar.

Redacción Mundo
6 de febrero de 2026, 3:31 a. m.
Presidentes Donald Trump y Vladimir Putin.
El presidente Donald Trump pidió que Estados Unidos y Rusia negocien un tratado nuclear nuevo y “modernizado” en lugar de prorrogar uno que expiró el jueves, lo que puso fin a décadas de restricciones sobre los arsenales de ojivas. “En lugar de extender Nuevo START, deberíamos hacer que nuestros Expertos en Asuntos Nucleares trabajen en un tratado nuevo, mejorado y modernizado que pueda durar mucho tiempo en el futuro”, dijo Trump en su plataforma Truth Social.

Trump había guardado hasta ahora silencio ante los llamamientos rusos para prorrogar el Nuevo START, el tratado de 2010 que imponía las últimas restricciones a las dos mayores potencias nucleares tras décadas de acuerdos desde la Guerra Fría.

El republicano señaló que el tratado firmado por su predecesor Barack Obama, y extendido por el también demócrata Joe Biden, había sido “mal negociado” y “groseramente violado”.

Misiles nucleares
El acuerdo nuclear entre EE. UU. y Rusia fue firmado en el 2010 y prorrogado en la presidencia de Joe Biden. Foto: Getty Images

El acuerdo Nuevo START finalizó a medianoche del 5 de febrero, después de que Trump no diera seguimiento a la propuesta de su par ruso, Vladimir Putin, de prolongar por un año los términos del acuerdo.

Estados Unidos desea involucrar a China en cualquier discusión futura, pero Pekín lo ha descartado. La cancillería china se sumó a otras voces del panorama internacional que lamentaron que el tratado hubiera expirado, pero afirmó que “en esta etapa” no se sumaría a unas eventuales conversaciones nucleares. “Las capacidades nucleares de China están a una escala totalmente distinta a las de Estados Unidos y Rusia”, señaló el portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores, Lin Jian, en rueda de prensa.

China lidera su proyecto marítimo nuclear y supera a Rusia en número de submarinos

Rusia y Estados Unidos controlan conjuntamente más del 80 % de las ojivas nucleares del mundo, pero los acuerdos de control de armas se han ido debilitando. El arsenal nuclear chino ha crecido rápidamente. Se calcula posee 550 lanzadores estratégicos, por debajo de los 800 acordados por Estados Unidos y Rusia. El Reino Unido y Francia, aliados de Estados Unidos, tienen conjuntamente otros 100.

El Nuevo START, firmado por primera vez en 2010, limitaba el arsenal nuclear de cada parte a 1.550 ojivas estratégicas desplegadas, una reducción de casi el 30 % con respecto al límite anterior establecido en 2002. También permitía a cada parte realizar inspecciones in situ del arsenal nuclear de la otra, aunque esas revisiones se suspendieron en 2023.

El secretario general de la ONU, António Guterres, lo calificó como un “momento grave para la paz y la seguridad internacional” y exhortó a Washington y Moscú a “regresar a la mesa de negociaciones sin demora y acordar un marco sucesor”.

Un funcionario de la OTAN, que pidió el anonimato, llamó a la “moderación y la responsabilidad” y afirmó que la alianza atlántica “continuará dando los pasos necesarios” para garantizar su defensa. Asimismo, criticó la “irresponsable retórica nuclear de Rusia”, mientras que China “continúa expandiendo y diversificando rápidamente su arsenal nuclear”.

Rusia lanza alarmante predicción si Estados Unidos ataca a Irán: esta fue la advertencia a Donald Trump

Por su parte, el grupo de japoneses sobrevivientes de las bombas atómicas lanzadas en 1945 expresó su temor de que el mundo se encamine a una guerra nuclear con el fin del Nuevo START. “Tengo la impresión de que en un futuro no muy lejano, tendremos una guerra nuclear y avanzaremos hacia la destrucción”, declaró Tarumi Tanaka, copresidente del grupo Nihon Hidankyo, en rueda de prensa.

Rusia señaló el miércoles el fin de su vinculación al tratado, pero el presidente ruso “subrayó que, en esta situación, actuaremos con prudencia y responsabilidad”, indicó su asesor diplomático, Yuri Ushakov, en una rueda de prensa con periodistas, entre ellos de la AFP.

La revelación del misil de propulsión nuclear ruso ha puesto en jaque a los sistemas de defensa actuales.
La petición de Trump desató alarmas en la escena internacional. Foto: Composición de SEMANA con imágenes de X @OsintUpdates - A.P.I.

“Seguimos abiertos a encontrar vías de negociación y garantizar la estabilidad estratégica”, aseguró Ushakov. “La validez del acuerdo se termina. Consideramos que esto es negativo”, insistió este jueves el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

A días del fin del control de armas nucleares: la fecha límite que podría devolver al mundo a la ‘etapa más oscura’

China instó a Washington a “reanudar el diálogo sobre estabilidad estratégica con Rusia”, dijo el vocero de la cancillería, Lin Jian. Pero el miércoles, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reiteró que cualquier nuevo acuerdo debería incluir a Pekín.

La coalición global de oenegés ICAN (Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares) llamó a rusos y estadounidenses a que se comprometan públicamente a respetar los límites del tratado Nuevo START “mientras se negocia un nuevo marco”. Por su parte, el papa León XIV alertó del riesgo de una “nueva carrera armamentística” e instó “a no dejar caer este instrumento sin intentar garantizarle un seguimiento concreto y eficaz”.

*Con información de AFP.

