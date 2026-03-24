Rusia responde ante posible escalada militar de EE. UU. en Cuba y envía mensaje a Donald Trump

El viceministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, aseguró que la isla se prepara para una posible intervención militar estadounidense y que sería “ingenuo” no hacerlo.

Cuba comienza a restablecer la electricidad tras nuevo apagón nacional en menos de una semana

“Nuestro Ejército siempre está preparado y, de hecho, estos días se está preparando para la posibilidad de una agresión militar. Seríamos ingenuos si no lo hiciéramos viendo lo que está ocurriendo en el mundo”, dijo Fernández en una entrevista con la cadena estadounidense NBC.

Sin embargo, Fernández ha expresado su deseo de que este ataque “no se produzca”. “No vemos el motivo por el que tendría que ocurrir y no encontramos ninguna justificación para ello”, aseveró.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, gesticula mientras habla durante una entrevista con la AFP en el Ministerio de Relaciones Exteriores en La Habana, el 2 de febrero de 2026. Foto: AFP

Rusia expresó su preocupación por el aumento de las tensiones relacionadas con Cuba y aseguró que seguirá apoyando al Gobierno de la isla, según comentó el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, este martes.

En el marco de su intervención en el Fondo Gorchakov para la Diplomacia Pública, el jefe de la diplomacia señaló que el incremento de la presión externa sobre Cuba genera “profundas preocupaciones”, al tiempo que subrayó la gravedad de la situación actual.

“Reafirmamos nuestra solidaridad con nuestros amigos cubanos en su derecho a seguir un camino de desarrollo soberano, y seguiremos prestando a La Habana la ayuda y el apoyo necesarios, incluido el material”, dijo el ministro y agregó que “la ayuda humanitaria es, en esta etapa, de gran importancia para nuestros amigos cubanos”.

🇷🇺Lavrov: Rusia está preocupada por la escalada en torno a Cuba



Rusia está preocupada por la escalada de la tensión en torno a Cuba y se mantendrá solidaria con el Gobierno de la isla caribeña, declaró el canciller del país euroasiático, Serguéi Lavrov.https://t.co/HqlL8m6xMr pic.twitter.com/DHXtXRWIHy — RT en Español (@ActualidadRT) March 24, 2026

Al referirse a los recientes sucesos geopolíticos en América Latina y Oriente Medio, el funcionario ruso sostuvo que estos responden de manera evidente a los esfuerzos persistentes de Occidente por mantener lo que aún queda de su influencia predominante.

Las crisis se han intensificado desde que el principal aliado regional y proveedor de petróleo de la isla, el líder socialista venezolano Nicolás Maduro, fue capturado y derrocado en una operación militar estadounidense en enero.

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En la entrevista, grabada en inglés antes del apagón, Fernández de Cossio continuó: “Estamos actuando de la manera más proactiva posible para hacer frente a la situación”.

“Esperamos que el combustible llegue a Cuba de una u otra forma y que este boicot que impone Estados Unidos no dure ni pueda mantenerse para siempre”.

Miguel Diaz-Canel y Donald Trump Foto: Getty Images

La energía ya regresó en algunas partes de La Habana, pero otras continuaban sin luz el domingo temprano. Un día antes, el Ministerio de Energía reportó una “desconexión total” del sistema eléctrico nacional en el país de casi 10 millones de habitantes.

Desde 2024, ha habido siete apagones nacionales, que complican la vida en un país en crisis económica. Los cubanos temen que la comida se dañe en los refrigeradores.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba. Desde el 9 de enero, la isla no ha importado crudo.

Con información de AFP y Europa Press*