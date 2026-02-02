A días del fin del control de armas nucleares: la fecha límite que podría devolver al mundo a la ‘etapa más oscura’

Faltan apenas cuatro días para que el planeta cruce un umbral que muchos creían superado. Con la inminente expiración del tratado New START –firmado en 2010 y extendido una década después–, el último acuerdo que limitaba de forma legal los arsenales nucleares de Estados Unidos y Rusia, el mundo se asoma de nuevo a un escenario que remite a uno de los momentos más tensos y oscuros: la Guerra Fría.

Durante más de 50 años, tratados, inspecciones y mecanismos de verificación permitieron reducir de forma significativa el número de cabezas nucleares, o también conocidas como ojivas, desplegadas y, sobre todo, evitar malentendidos capaces de escalar en cuestión de minutos.

Ese entramado de acuerdos no eliminó el riesgo nuclear, pero sí lo hizo más previsible y manejable. Su desaparición abre una etapa marcada por la incertidumbre estratégica y la desconfianza entre las dos mayores potencias atómicas del planeta.

Pero, ¿qué es el tratado New START? De acuerdo con la página oficial del U.S. Department of State, establece límites precisos al arsenal estratégico de Estados Unidos y Rusia, además de mecanismos de intercambio de información y verificaciones presenciales para reducir riesgos.

Su final no solo eliminaría esos topes, sino también las herramientas de control y transparencia que los sostenían, en un escenario agravado por la guerra en Ucrania, la paralización de las inspecciones y un nivel de desconfianza comparable al de los momentos más críticos del siglo XX.

Este escenario de ausencia de reglas, de acuerdo con un análisis realizado por Xataka, chocaría con las alertas lanzadas por expertos y con el mensaje simbólico del Reloj del Juicio Final, que en días recientes se ha acercado como nunca a la medianoche. Esa imagen resume el temor creciente a una nueva carrera armamentista sin control.

La suma de desconfianza, tecnologías militares no reguladas y el desarrollo de sistemas emergentes, como drones nucleares submarinos o misiles de diseño no convencional, refuerza la percepción de que el equilibrio estratégico entra en una fase inédita y difícil de prever.