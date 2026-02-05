En medio de un conflicto estancado y sin señales de alto al fuego, Rusia y Ucrania alcanzaron en Abu Dabi un acuerdo para intercambiar prisioneros, un movimiento que revela nuevas tensiones y cálculos políticos en la mesa de negociación internacional.

Un movimiento diplomático en plena guerra

Un nuevo capítulo de uno de los conflictos armados más prolongados del siglo XXI, Rusia y Ucrania acordaron un intercambio de prisioneros durante negociaciones celebradas en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, con la mediación de Estados Unidos.

La decisión, anunciada por el enviado especial estadounidense Steve Witkoff, representa el primer canje de este tipo en cinco meses y se alcanzó en un contexto de conversaciones que las partes describieron como “detalladas y productivas”, aunque subrayaron que aún queda “mucho trabajo por hacer”.

Las negociaciones, que se desarrollan en la capital emiratí con participación de delegados de Moscú, Kiev y Washington, reflejan la creciente importancia de actores externos en la búsqueda de avances políticos, en una guerra que ha marcado profundamente la geopolítica europea desde la invasión rusa de 2022.

El intercambio acordado contempla 314 prisioneros de guerra y es el resultado más concreto de esta serie de contactos multilaterales en las últimas semanas, como lo ha registrado Europa Press.

Tres polos de poder que influyen directamente en el rumbo de la guerra y en los intentos por reactivar la vía diplomática. Foto: AP, RT, AFP

Un gesto político en la guerra entre Rusia y Ucrania

El contexto de este acuerdo humanitario no puede entenderse al margen de las tensiones persistentes en la mesa de negociación.

Por un lado, las delegaciones se han visto forzadas a enfrentar diferencias estratégicas profundas, especialmente en torno a cuestiones de soberanía territorial.

Además, las exigencias rusas sobre regiones como Donetsk y Luhansk, cuya soberanía continúa siendo un punto de fuerte discrepancia entre Moscú y Kiev, han hecho más dificil llegar a un acuerdo.

Mientras tanto, las conversaciones prosiguen con la presencia de representantes estadounidenses para tratar de introducir un elemento de equilibrio y garantizar que se mantenga el impulso diplomático.

Rusia y Ucrania avanzan en negociaciones para un intercambio de prisioneros en Abu Dabi. (Servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia vía AP) Foto: AP

Ucrania, por su parte, había señalado antes de este avance que esperaba concretar intercambios de detenidos “próximamente”, como uno de los pocos resultados tangibles de estos diálogos plurales, marcados por el persistente fuego cruzado y la presión constante de la ofensiva rusa.

Aunque es un resultado limitado frente a la complejidad de la guerra, el intercambio de prisioneros adquiere relevancia política porque rompe un estancamiento en la cooperación bilateral que había durado meses.

La presencia de Estados Unidos como mediador y la elección de Abu Dabi como sede subrayan no sólo la dimensión humanitaria del acuerdo, sino también el rol estratégico que actores externos buscan jugar para facilitar un marco de diálogo más amplio.

El propio Witkoff destacó que, pese a los avances, las negociaciones continúan y se espera que nuevas fases del diálogo se concreten en las próximas semanas.

Todavía permanece la incertidumbre sobre si estos esfuerzos multilaterales podrán traducirse en un cese definitivo de hostilidades o en un acuerdo político más profundo entre Moscú y Kiev.