MUNDO

Donald Trump renueva las esperanzas para la paz entre Rusia y Ucrania: “Tal vez tendremos buenas noticias”

El mandatario aprovechó para criticar a la administración Biden.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

2 de febrero de 2026, 11:22 p. m.
Trump se muestra cada vez más ilusionado con la paz entre Ucrania y Rusia
Trump se muestra cada vez más ilusionado con la paz entre Ucrania y Rusia Foto: AP / Smitson Center / Montaje: Semana

Desde la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania que empezó en 2022 y que este mes está cumpliendo cuatro años. Habló con optimismo de lo que puede ser la paz y el fin del conflicto.

Trump recordó que durante su administración ha conseguido resolver “ocho guerras”. “Creo que nos irá muy bien con Ucrania y Rusia”, siendo esta la primera vez que se refiere directamente a la posibilidad de firmar la paz entre Kiev y Moscú.

“Creo que lo estamos haciendo muy bien”, aseguró Trump, quien recordó las víctimas del conflicto en los últimos meses: “Estamos perdiendo 25.000 personas al mes (…) en una guerra ridícula. Fueron 31.000 el mes pasado. Piénsenlo”. Y lanzó nuevamente una puya a su predecesor: “Si puedo resolverlo (…) no estamos gastando dinero como lo hizo Biden; él regaló 350 mil millones de dólares”.

Visita del Presidente Gustavo Petro al Presidente Donald Trump
Presidente Donald Trump habló sobre la actualidad de la guerra entre Rusia y Ucrania Foto: AP

Trump confirmó que “hay un odio tremendo entre Zelenski y Putin”. Sin embargo, anunció que su homólogo en el Kremlin había sido considerado con la situación extrema que se está viviendo en el hemisferio norte por la ola de frío: “Le pregunté si no dispararía misiles contra Kiev ni contra ninguna otra ciudad durante una semana, y aceptó“.

“Hago que todos paguen”, mencionó, poniéndose una medalla por su gestión a nivel geopolítico, y aprovechó para hablar de la ONU, que en los últimos días ha estado siendo crítica de Trump. “Las Naciones Unidas están un poco involucradas, pero si observan lo que está sucediendo, los países de Europa nos están pagando por las armas”, concluyó.

Las declaraciones de Trump llegan horas después de que Moscú confirmara que el jueves y el viernes se entablarían nuevamente reuniones con representantes de Kiev y de Washington en Abu Dabi.

Donald Trump anunció importante acuerdo comercial con India tras “dejar de comprar petróleo ruso”

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, confirmó este lunes que los contactos trilaterales tendrán lugar en Emiratos Árabes Unidos los días referidos, luego de que la coordinación entre las agendas de los participantes provocara el aplazamiento de la cita programada inicialmente para el domingo.

Peskov señaló en rueda de prensa que las reuniones constituyen un “proceso muy complejo y multifacético”, evitando dar detalles sobre los progresos que supuestamente han establecido los tres países, aunque destacó que hay áreas donde “resulta más sencillo encontrar puntos en común”.

El medio TASS detalló que el avance de los equipos de trabajo se refleja más en algunos temas que en otros, mientras en cuestiones centrales todavía no se han registrado acercamientos definitivos. Peskov recalcó que Rusia mantiene su disposición al diálogo y la negociación, subrayando que “el trabajo está en marcha” y que Moscú está listo para continuar las conversaciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo para estrechar la paz con Ucrania.

Es importante recordar que el mandatario estadounidense establecerá diálogos con el presidente colombiano, Gustavo Petro, en Washington, SEMANA revela más detalles sobre el encuentro:

Noticias Destacadas