El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó este jueves en el Foro Económico Mundial de Davos que su equipo negociador se reunirá con delegaciones de Estados Unidos y Rusia en Emiratos Árabes Unidos este viernes 23 y sábado 24 de enero, en lo que sería una conversación trilateral inédita desde el inicio de la guerra con Moscú.

Zelenski explicó que esta reunión forma parte de los esfuerzos por avanzar hacia un fin negociado del conflicto armado que lleva casi cuatro años, y se suma a los encuentros del ucraniano con Trump a finales de 2025.

Presidente ucraniano Volodimir Zelenski confirma reunión con representantes de Vladimir Putin y Donald Trump en UAE. Foto: AFP

Enfatizó que Kiev siempre está dispuesto a dialogar y espera que la parte rusa esté lista para compromisos que permitan abrir una vía concreta de paz.

El mandatario ucraniano describió el encuentro como “el primer encuentro trilateral (de las tres naciones) en Emiratos Árabes Unidos” y aseguró que es fundamental “a nivel táctico” contar con estas conversaciones.

Zelenski también destacó que, pese a los esfuerzos diplomáticos, Ucrania continúa bajo bombardeos bruscos por parte de Rusia, lo que dejó a miles de ciudadanos sin servicios básicos en pleno invierno.

Adicionalmente, dijo que había alcanzado un acuerdo con su homólogo Donald Trump sobre las garantías de seguridad que Estados Unidos ofrecerá a su país en un eventual final de la guerra contra Rusia.

“Yo (Zelenski), el presidente estadounidense y su equipo, todos hemos dicho que las garantías de seguridad están hechas”, aunque aún quedan “temas por resolver”, anunció.

Las reuniones de este fin de semana buscarán sentar las bases para una solución negociada al conflicto, con la participación directa de las tres potencias más involucradas en el proceso.

Por otra parte, el ucraniano lanzó este jueves una dura crítica contra los líderes europeos durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, en el marco de las tensiones por la posible toma de Estados Unidos de Groenlandia.

El mandatario ucraniano fue directo contra sus homólogos de la UE al acusarlos de actuar con pasividad y de esperar directrices de Estados Unidos, particularmente del presidente Donald Trump, en lugar de asumir una posición estratégica propia frente a los desafíos de seguridad global.

Zelenski fue con todo contra sus homólogos europeos en el Foro de Davos Foto: AP

Zelensky afirmó que Europa se encuentra en “modo Groenlandia”, una metáfora con la que describió la actitud de varios gobiernos del continente: observar, esperar y reaccionar solo después de que Washington marque el camino.

Para el mandatario ucraniano, esta postura refleja una crisis de liderazgo que debilita al bloque europeo en un contexto internacional cada vez más volátil. “Todos simplemente esperan a que Estados Unidos se calme sobre el tema, pero ¿y si no pasa?”, afirmó.

El presidente recordó que en Davos, un año atrás, había instado a Europa a fortalecer su autonomía en materia de defensa, una advertencia que, a su juicio, fue ignorada.

“Ha pasado un año y nada ha cambiado”, señaló, al subrayar que el continente depende de decisiones externas incluso cuando su seguridad está directamente en juego.

Zelenski también cuestionó las respuestas simbólicas de algunos países europeos ante tensiones geopolíticas recientes, sobre todo en la coyuntura por Groenlandia.

A su juicio, despliegues militares limitados o gestos políticos menores no envían un mensaje creíble y tampoco comprometen a sus adversarios políticos. “¿Cuál es el mensaje para Putin y para China? Y, aún más importante, ¿qué mensaje le envía a Dinamarca, su aliado cercano?”

*Con información de AFP.