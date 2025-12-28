Trump y Zelenski concluyen reunión en Florida tras largas horas a puerta cerrada: estos son los avances en la paz con Rusia

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Ucrania, Volodímir Zelenski, acaban de finalizar su reunión que duró casi cuatro horas en Florida, donde trataron un acuerdo de 20 puntos para concretar la paz en la guerra con Rusia, que está a vísperas de cumplir cuatro años.

“Gran reunión con Trump. Hemos tenido muchos acuerdos”, dijo el ucraniano a la prensa que se conglomeró en la residencia de Trump, Mar-a-Lago, este domingo 28 de diciembre.

.@POTUS on Russia-Ukraine peace talks: "We could be very close. There are one or two very thorny issues... but I think we're doing very well. We made a lot of progress today." pic.twitter.com/fci939K17q — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 28, 2025

Por su parte, el presidente estadounidense aseguró que sostuvieron una llamada con líderes de Europa para discutir “pasos concretos” en el cese al fuego. “Esta guerra terminará o continuará por mucho tiempo”, determinó Trump.

“Podríamos estar muy cerca. Hay un par de cuestiones muy espinosas... pero creo que lo estamos haciendo muy bien. Hoy hemos avanzado mucho”, agregó el republicano.

Para poder concretar la paz, Trump exigió un acuerdo por la región del Donbás, que está en el centro de la disputa. “Es posible un referéndum en el Donbás o una votación parlamentaria”, dijo Zelenski.

En desarrollo...