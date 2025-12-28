Mundo

Trump y Zelenski concluyen reunión en Florida tras largas horas a puerta cerrada: estos son los avances en la paz con Rusia

Los presidentes aseguraron que discutieron el futuro por la región que ha sido parte clave en el conflicto.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
28 de diciembre de 2025, 10:13 p. m.
Los mandatarios de Ucrania y Estados Unidos también se comunicaron con líderes europeos este domingo.
Los mandatarios de Ucrania y Estados Unidos también se comunicaron con líderes europeos este domingo. Foto: AP

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Ucrania, Volodímir Zelenski, acaban de finalizar su reunión que duró casi cuatro horas en Florida, donde trataron un acuerdo de 20 puntos para concretar la paz en la guerra con Rusia, que está a vísperas de cumplir cuatro años.

“Gran reunión con Trump. Hemos tenido muchos acuerdos”, dijo el ucraniano a la prensa que se conglomeró en la residencia de Trump, Mar-a-Lago, este domingo 28 de diciembre.

Por su parte, el presidente estadounidense aseguró que sostuvieron una llamada con líderes de Europa para discutir “pasos concretos” en el cese al fuego. “Esta guerra terminará o continuará por mucho tiempo”, determinó Trump.

“Podríamos estar muy cerca. Hay un par de cuestiones muy espinosas... pero creo que lo estamos haciendo muy bien. Hoy hemos avanzado mucho”, agregó el republicano.

Mundo

Un hombre asesinó a sus hijos y a varios vecinos con un cuchillo tras una discusión con su esposa en Surinam

Noticias Estados Unidos

El Ejército de EE. UU. despliega robots inteligentes para enfrentar amenazas químicas y nucleares

Noticias Estados Unidos

Choque de helicópteros deja un muerto y un herido crítico: imágenes de las naves en llamas tras el grave accidente en Estados Unidos

Noticias Estados Unidos

Arrancó la reunión clave entre Trump y Zelenski en Florida: detalles del diálogo a puerta cerrada para sellar un acuerdo de paz

Mundo

Donald Trump anuncia que habló con Vladímir Putin a pocas horas del inicio de su encuentro con Volodímir Zelenski en Florida

Mundo

El presidente Emmanuel Macron resalta el legado de Brigitte Bardot, a quien describe como “una leyenda de este siglo”

Turismo

Jalisco, México, impulsa la ruta del tequila: así puede vivir la experiencia del proceso de elaboración de este emblemático licor

Mundo

Crece la expectativa: Volodímir Zelenski espera cerrar un acuerdo de paz para Ucrania en su reunión con Donald Trump

Mundo

Las imágenes del bombardeo a la capital de Ucrania antes de la llegada de Zelenski a Estados Unidos

Mundo

Rusia bombardea Kiev en vísperas de la reunión entre Trump y Zelenski: una tercera parte de la capital quedó sin calefacción

Para poder concretar la paz, Trump exigió un acuerdo por la región del Donbás, que está en el centro de la disputa. “Es posible un referéndum en el Donbás o una votación parlamentaria”, dijo Zelenski.

En desarrollo...

Mas de Mundo

Las autoridades investigan los hechos de la muerte y si la pareja sentimental de la mujer estaría o no implicado en su asesinato.

Un hombre asesinó a sus hijos y a varios vecinos con un cuchillo tras una discusión con su esposa en Surinam

Sistemas robóticos al servicio del ejército de los Estados Unidos

El Ejército de EE. UU. despliega robots inteligentes para enfrentar amenazas químicas y nucleares

x

Trump y Zelenski concluyen reunión en Florida tras largas horas a puerta cerrada: estos son los avances en la paz con Rusia

X

Choque de helicópteros deja un muerto y un herido crítico: imágenes de las naves en llamas tras el grave accidente en Estados Unidos

x

Arrancó la reunión clave entre Trump y Zelenski en Florida: detalles del diálogo a puerta cerrada para sellar un acuerdo de paz

Donald Trump y Vladimir Putin

Donald Trump anuncia que habló con Vladímir Putin a pocas horas del inicio de su encuentro con Volodímir Zelenski en Florida

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, lamentó la muerte de Brigitte Bardot a los 91 años.

El presidente Emmanuel Macron resalta el legado de Brigitte Bardot, a quien describe como “una leyenda de este siglo”

Agave

Jalisco, México, impulsa la ruta del tequila: así puede vivir la experiencia del proceso de elaboración de este emblemático licor

Los líderes europeos se unen al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en conversaciones con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Crece la expectativa: Volodímir Zelenski espera cerrar un acuerdo de paz para Ucrania en su reunión con Donald Trump

x

El histórico retrato de Marilyn Monroe de un artista que en su infancia padeció de una enfermedad neurológica

Noticias Destacadas