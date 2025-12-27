Mundo

Las imágenes del bombardeo a la capital de Ucrania antes de la llegada de Zelenski a Estados Unidos

Volodímir Zelenski llegó el sábado a Canadá para un encuentro con el primer ministro antes de una reunión crucial con Donald Trump, horas después de que Rusia atacara Kiev.

Redacción Mundo
27 de diciembre de 2025, 7:58 p. m.
Los rescatistas retiran los escombros del tejado de un edificio de apartamentos dañado tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania.
Los rescatistas retiran los escombros del tejado de un edificio de apartamentos dañado tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania. Foto: AP

Kiev fue blanco de 519 drones y 40 misiles, de los que 474 y 29, respectivamente, fueron abatidos, según la aviación ucraniana. Uno de los proyectiles incendió un edificio de viviendas, dejando un muerto y 28 heridos, de acuerdo con el alcalde, Vitali Klitschko. Otra persona perdió la vida en una zona periférica de la capital.

“El primer ataque dejó sin electricidad a más de 700.000 usuarios el sábado por la mañana, y otros 400.000 quedaron desconectados en la región que rodea la capital”, declaró en Telegram el operador privado DTEK.

El ataque se produjo la víspera de la reunión prevista en Florida entre el presidente Donald Trump y Zelenski, en la que hablarán del plan promovido por Estados Unidos para poner fin al conflicto, que comenzó hace casi cuatro años.

Los rescatistas retiran los escombros del tejado de un edificio de apartamentos dañado tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania.
Una persona murió y otra decena quedó herida. Foto: AP

Antes de ese encuentro, Zelenski viajó a Halifax para reunirse con el primer ministro canadiense, Mark Carney, quien condenó la “barbarie” de los nuevos ataques en Kiev al recibir al mandatario ucraniano.

“Tenemos las condiciones (...) para una paz justa y duradera, pero eso requiere una Rusia dispuesta, y la barbarie que vimos anoche (...) demuestra lo importante que es que nos mantengamos al lado de Ucrania”, dijo Carney.

Zelenski dijo este sábado, 27 de diciembre, antes de partir para la cita, que el último ataque ruso sobre Kiev demuestra que Moscú “no quiere poner fin a la guerra”. Los rusos “buscan cualquier excusa para causar a Ucrania un sufrimiento mayor, e incrementar la presión”, añadió el mandatario.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que estos bombardeos muestran “la determinación de Rusia de continuar con la guerra”, en una conversación entre los dirigentes europeos y Zelenski.

El ejército ruso dijo haber apuntado a instalaciones militares y a infraestructuras energéticas “usadas en beneficio de las Fuerzas Armadas de Ucrania”. Moscú también reivindicó este sábado la toma de las localidades de Mirnograd y Guliaipolé, en el este de Ucrania.

El plan más reciente de Washington es una propuesta de 20 puntos que congelaría la línea del frente en las posiciones actuales, pero abriría la puerta a que Ucrania retire sus tropas del este, donde podrían crearse zonas tampón desmilitarizadas, explicó Zelenski a la prensa al inicio de esta semana.

El dirigente ucraniano indicó que hay desacuerdos entre Kiev y Washington sobre la región oriental del Donbás, controlada en su mayor parte por Rusia. Estados Unidos presiona a Ucrania para que se retire del 20 % de territorio que controla en la región de Donetsk, parte del Donbás, principal exigencia territorial de Rusia.

El plan actualizado de Washington también propone un control conjunto estadounidense-ucraniano-ruso de la central de Zaporiyia, la mayor central atómica de Europa, tomada por Rusia durante la invasión.

Zelenski afirmó que solo se podrá ceder territorio si el pueblo ucraniano lo aprueba en referéndum. Ucrania obtuvo concesiones respecto al anterior plan en 28 puntos presentado por los norteamericanos, considerado muy sesgado en favor de los intereses rusos.

De esta forma decayó la exigencia de que Kiev renuncie expresamente a su aspiración de ingresar en la Otan, así como la posibilidad de que Washington reconociera de facto como rusos los territorios ocupados desde 2014, el año de la anexión de la península de Crimea.

Los rescatistas retiran los escombros del tejado de un edificio de apartamentos dañado tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania.
Los ataques se registraron antes de una reunión entre Ucrania y Rusia. Foto: AP

El plan incluye una serie de acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y Ucrania sobre garantías de seguridad, reconstrucción y economía, así como un fuerte apoyo económico europeo.

Moscú criticó esta nueva versión, acusando a Kiev de querer “torpedear” las negociaciones.

Rusia considera una línea roja la pretensión ucraniana de seguir aspirando a la Otan, y se opone al despliegue de fuerzas de paz internacionales para vigilar un futuro alto el fuego, uno de los puntos previstos en el plan.

Tras la partida de Zelenski a Estados Unidos, estalló un nuevo escándalo de corrupción en Ucrania. La agencia anticorrupción (Nabu) acusó a varios diputados de aceptar sobornos a cambio de sus votos en el Parlamento, y anunció que intentó allanar varias oficinas, pero se lo impidieron las fuerzas de seguridad.

La presidencia ucraniana ya se vio desestabilizada en noviembre por un gran escándalo de corrupción relacionado con la malversación de casi 100 millones de dólares en el sector energético.

El jefe de gabinete de Zelenski, Andrii Yermak, hasta entonces principal negociador con Estados Unidos, tuvo que dimitir.

*Con información de AFP.

