Encuentro crucial: Zelenski anuncia que se reunirá con Donald Trump este domingo 28 de diciembre en Florida

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció que se reunirá el domingo con su par estadounidense, Donald Trump, en Florida, unos días después de que revelara el contenido del borrador del plan de paz.

“Será el fin de semana. Creo que el domingo, en Florida, cuando nos reuniremos con el presidente Trump”, confirmó Zelenski, quien señaló que se abordará el contenido del nuevo borrador, incluidas las garantías de seguridad y asuntos económicos, según recoge la agencia de noticias Ukrinform.

En las últimas horas, el portal de noticias Axios reveló que el encuentro tendrá lugar el domingo en la mansión de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida.

Donald Trump y Vlodimir Zelenski Foto: Getty Images

El jueves, Zelenski mantuvo una conversación con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del propio Trump. Así, aseguró que su equipo “trabaja sin descanso” para garantizar que el plan para un posible acuerdo de paz en Ucrania sea “realista, eficaz y fiable”.

Posteriormente, Zelenski afirmó que había sido una conversación telefónica “realmente buena”.

“Entramos en muchos detalles; surgieron buenas ideas que discutimos. Tenemos algunas nuevas ideas en cuanto a formatos, reuniones y, por supuesto, plazos para lograr una paz verdadera”, expresó.

Volodímir Zelenski Presidente de Ucrania Foto: GETTY IMAGES

El pasado 8 de diciembre, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y los líderes del Reino Unido, Alemania y Francia terminaron su reunión en Londres con “pequeños pasos hacia la paz”.

El recuento oficial de la reunión publicado por la oficina del primer ministro británico, Keir Starmer, incide especialmente en la importancia de que Ucrania obtenga “robustas garantías de seguridad” al respecto, en la opinión conjunta de Zelenski, Starmer, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, con vistas a una “paz justa y duradera” en el país.

Trump lanza un segundo plan para Ucrania: la nueva versión, en 20 puntos, de EE. UU. para terminar la guerra con Rusia

Otro aspecto que trataron los cuatro líderes ha sido el del uso de activos rusos para la reconstrucción de Ucrania. En este sentido, han destacado que el encuentro ha arrojado “un progreso positivo” que esperan que continúe en las nuevas reuniones de los próximos días a nivel de asesores de seguridad.

En términos generales, los líderes coinciden en que la situación atraviesa “un momento crítico” y que “es necesario incrementar el respaldo a Ucrania y mantener la presión” sobre el presidente ruso, Vladímir Putin “para terminar con esta barbaridad de guerra”.

701 El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio (2.º por la izq.), el asesor de seguridad nacional estadounidense, Mike Waltz (izq.), el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha (3.º por la der.), el jefe de la Oficina Presidencial ucraniana, Andriy Yermak (2.º por la der.), y el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerovto (der.), Foto: AFP

Con información de Europa Press*