Rusia condenó a un colombiano a 19 años de cárcel por “actividad mercenaria”

Un tribunal ruso en territorio ucraniano ocupado condenó el miércoles a un colombiano a 19 años de prisión por “actividad mercenaria” tras combatir del lado ucraniano.

El Tribunal Supremo de Donetsk, ciudad del este de Ucrania bajo control ruso, declaró a Óscar Mauricio Blanco López culpable de participar “como mercenario en un conflicto armado”, informó la Fiscalía General de Rusia en un comunicado.

Según el comunicado, el hombre de 42 años firmó un contrato con el ejército ucraniano en mayo de 2024 para participar en la “lucha contra las fuerzas armadas rusas”, y fue capturado en la región de Donetsk en diciembre de 2024.

Rusia considera sistemáticamente a los extranjeros que combaten con el ejército ucraniano como “mercenarios”, un delito penado por su legislación.

Desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania en 2022, varios extranjeros han sido juzgados por tribunales ubicados en territorios ucranianos ocupados.

En diciembre ya fueron condenados un británico y un checo, ambos a 13 años de prisión, y en noviembre otros dos colombianos también recibieron sentencias de 13 años.

En octubre de 2024 un estadounidense de 70 años había recibido una pena de 6 años y 10 meses.

A principios de este mes, el presidente Gustavo Petro, pidió a los servicios de Inteligencia del país ponerse en contacto con el Gobierno ucraniano para lograr la puesta en libertad de mercenarios colombianos supuestamente “secuestrados” en Ucrania.

“Estos colombianos engañados parecen estar secuestrados en Ucrania. Nuestro servicio diplomático debe conectar a (el presidente ucraniano y pedirle que libere a los combatientes colombianos para que regresen a su patria”, dijo el mandatario en un mensaje difundido a través de redes sociales.

En este sentido, ha indicado que ha ordenado el envío de un hospital de campaña para atender a los “niños y niñas que hayan resultado heridos en esta guerra y hayan perdido sus extremidades”.

“El servicio también se puede extender a combatientes ucranianos en la misma condición. Nuestra posición es que rusos y ucranianos deben llegar a un acuerdo de paz por sí mismos sin interferencias extranjeras”, ha reiterado sobre una posible solución a la invasión.

Petro hizo además referencia a un vídeo difundido a través de Facebook en el que se ve a un supuesto mercenario colombiano denunciando un presunto secuestro por parte del Ejército ucraniano.

Colombia es considerado a menudo un exportador de mano de obra mercenaria para conflictos internacionales, una cuestión que también se ha dado en Ucrania desde el inicio de la invasión hace ya casi cuatro años.

A pesar de que el Gobierno de Petro ha puesto en marcha una iniciativa para tipificar como delito el reclutamiento de mercenarios colombianos, es difícil legislar para identificar con exactitud las coordenadas en las que opera un soldado irregular.

