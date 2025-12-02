Suscribirse

Embajada de Ucrania responde a Gustavo Petro tras asegurar que colombianos estaban “secuestrados” en la guerra contra Rusia

A su vez, la sede diplomática aplaudió la iniciativa de enviar médicos colombianos al país en medio de la guerra.

Redacción Mundo
3 de diciembre de 2025, 12:06 a. m.
El jefe de Estado rechazó el ataque con misiles a un restaurante de Ucrania en el que resultaron heridos tres colombianos.
El presidente Gustavo Petro hizo el comentario a través de su cuenta de X. | Foto: Corbis via Getty Images

La Embajada de Ucrania en Perú, que también ejerce representación para Colombia, respondió este jueves a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien afirmó que ciudadanos colombianos que se unieron a las fuerzas ucranianas estarían “secuestrados” y pidió su liberación.

A través de un comunicado oficial, la misión diplomática rechazó la versión del mandatario y defendió la legalidad del servicio militar de los voluntarios extranjeros. En su mensaje, Ucrania expresó “profunda gratitud” hacia los colombianos que ingresaron de manera voluntaria a las Fuerzas de Defensa, y subrayó que su participación es “completamente voluntaria, legítima, oficial y conforme a la ley”.

La embajada aseguró que los extranjeros sirven en unidades regulares del Ejército ucraniano, amparados tanto por la legislación nacional como por normas internacionales aplicables al servicio militar. El comunicado también recalcó que Ucrania “en ningún caso retiene por la fuerza a militares extranjeros” y que los derechos de los combatientes están regulados por el derecho internacional y las leyes ucranianas.

Gustavo Petro X
Gustavo Petro hizo el llamado al gobierno ucraniano a través de su cuenta de X. | Foto: Presidencia / Adobe Stock

Además, defendió la decisión de quienes se unen a la defensa del país como “una elección moralmente correcta”, al apoyar a un Estado que, según señaló, ejerce su derecho a la legítima defensa bajo el Artículo 51 de la Carta de la ONU.

La respuesta diplomática llega después de que Petro afirmara: “Estos colombianos engañados parecen estar secuestrados en Ucrania. Nuestro servicio diplomático debe conectar a Zelenski y pedirle que libere a los combatientes colombianos para que regresen a su patria”. El presidente sostuvo que los connacionales habrían sido reclutados bajo engaños y que no podrían abandonar territorio ucraniano pese a solicitarlo.

Contexto: Putin enciende las alarmas del mundo y amenaza con guerra a toda Europa. “Estamos listos”

En paralelo, la embajada agradeció la decisión del mandatario colombiano de enviar un hospital militar para atender a niños y adultos que han perdido extremidades en la guerra. “Cada iniciativa que salva vidas es valiosa”, señaló el comunicado, indicando que esperan el respaldo de Colombia a los esfuerzos de Ucrania por alcanzar un fin de la guerra y un llamado explícito a Rusia para detener las hostilidades.

Soldados ucranianos batallando cerca de Bájmut, en Ucrania, el 19 de abril de 2023. (Roman Chop via AP)
Petro denuncia que colombianos que fueron a Ucrania son retenidos en contra de su voluntad en el país en medio de la guerra. | Foto: AP

Petro también anunció que el servicio médico colombiano podría extenderse a combatientes ucranianos heridos. Y reiteró su postura de que “rusos y ucranianos deben llegar a un acuerdo de paz por sí mismos sin interferencias extranjeras”.

No es la primera vez que Petro se refiere al envío del Hospital Militar. A comienzos de noviembre, en una entrevista con Al Jazeera, afirmó que Colombia también participará en la reconstrucción de Gaza con personal médico voluntario.

Contexto: Gustavo Petro responde a propuesta de ser “presidente de Gaza”

En esa oportunidad, aseguró que su Gobierno buscará que “muchísimos médicos y médicas, con experiencia en Colombia, quieran ir” o incluso trasladar a niños heridos para ser atendidos en el país.

