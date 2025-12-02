La Embajada de Ucrania en Perú, que también ejerce representación para Colombia, respondió este jueves a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien afirmó que ciudadanos colombianos que se unieron a las fuerzas ucranianas estarían “secuestrados” y pidió su liberación.

A través de un comunicado oficial, la misión diplomática rechazó la versión del mandatario y defendió la legalidad del servicio militar de los voluntarios extranjeros. En su mensaje, Ucrania expresó “profunda gratitud” hacia los colombianos que ingresaron de manera voluntaria a las Fuerzas de Defensa, y subrayó que su participación es “completamente voluntaria, legítima, oficial y conforme a la ley”.

En respuesta a la publicación del Excelentísimo Presidente de Colombia señor Gustavo Petro @petrogustavo en la red “X” acerca de la presunta retención forzada de ciudadanos colombianos en Ucrania, informamos lo siguiente.



— Embajada de Ucrania en el Perú 🇺🇦 (@UKRinPERU) December 2, 2025

La embajada aseguró que los extranjeros sirven en unidades regulares del Ejército ucraniano, amparados tanto por la legislación nacional como por normas internacionales aplicables al servicio militar. El comunicado también recalcó que Ucrania “en ningún caso retiene por la fuerza a militares extranjeros” y que los derechos de los combatientes están regulados por el derecho internacional y las leyes ucranianas.

Gustavo Petro hizo el llamado al gobierno ucraniano a través de su cuenta de X. | Foto: Presidencia / Adobe Stock

Además, defendió la decisión de quienes se unen a la defensa del país como “una elección moralmente correcta”, al apoyar a un Estado que, según señaló, ejerce su derecho a la legítima defensa bajo el Artículo 51 de la Carta de la ONU.

La respuesta diplomática llega después de que Petro afirmara: “Estos colombianos engañados parecen estar secuestrados en Ucrania. Nuestro servicio diplomático debe conectar a Zelenski y pedirle que libere a los combatientes colombianos para que regresen a su patria”. El presidente sostuvo que los connacionales habrían sido reclutados bajo engaños y que no podrían abandonar territorio ucraniano pese a solicitarlo.

En paralelo, la embajada agradeció la decisión del mandatario colombiano de enviar un hospital militar para atender a niños y adultos que han perdido extremidades en la guerra. “Cada iniciativa que salva vidas es valiosa”, señaló el comunicado, indicando que esperan el respaldo de Colombia a los esfuerzos de Ucrania por alcanzar un fin de la guerra y un llamado explícito a Rusia para detener las hostilidades.

Petro denuncia que colombianos que fueron a Ucrania son retenidos en contra de su voluntad en el país en medio de la guerra. | Foto: AP

Petro también anunció que el servicio médico colombiano podría extenderse a combatientes ucranianos heridos. Y reiteró su postura de que “rusos y ucranianos deben llegar a un acuerdo de paz por sí mismos sin interferencias extranjeras”.

No es la primera vez que Petro se refiere al envío del Hospital Militar. A comienzos de noviembre, en una entrevista con Al Jazeera, afirmó que Colombia también participará en la reconstrucción de Gaza con personal médico voluntario.